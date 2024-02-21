海底撈盈喜料去年盈利倍增，股價波動惟獲野村唱好，現價仲有水位？

「火鍋一哥」海底撈(06862)發盈喜，預期去年持續經營業務淨利潤不低於44億元人民幣，按年增加不低於1.7倍，收入預計不低於414億元人民幣，按年增加不低於33.3%，且收入及淨利潤分別較疫情前增加約66%及72%，野村指其盈利預告符合預期，加上農曆新年期間翻枱率恢復，維持目標價20.5元。不過，海底撈股價今早(21日)未受太大刺激，高開後更一度倒跌4%，半日則隨大市升逾3%，現價買入還有多少水位呢？

（海底撈網頁截圖）

料去年持續經營業務淨利潤按年增逾1.7倍 收入增逾33%

海底撈公布，預期截至去年12月31日止年度持續經營業務淨利潤不低於44億元人民幣，同比增長不低於約1.7倍。集團指，有關純利同比增加主要由於海底撈餐廳的翻枱率提升及營運效率改善所致。而受匯率波動影響，集團於去年上半年錄得淨匯兌收益約1.9億元人民幣，並於去年下半年產生淨匯兌損失。撇除匯兌收益及損失的影響，相較去年上半年，集團於去年下半年的淨利潤預期增加不低於10%。



另集團指，持續經營業務收入預計將不低於414億元人民幣，同比增加不低於33.3%，主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消及經濟復甦，海底撈餐廳客流量增加，經營表現好轉。集團預期於3月公布業績。

料去年持續經營業務收入較疫情前增66% 淨利潤增72%



董事會相信，集團截至去年12月31日止年度的財務業績預期將反映在新冠疫情之後的強勁復甦。相較集團截至2019年12月31日止年度(新冠疫情前整個財政年度)的持續經營業務收入及淨利潤分別約249.4億元及25.6億元人民幣，集團截至去年12月31日止年度的持續經營業務收入及淨利潤預期分別增加不低於65.9%及71.8%。該增加主要歸因於海底撈餐廳網絡的擴張。



集團表示，於2023年一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作。此外，集團亦嚴謹管理運營資金並運用信貸融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

據報春節首6日接待顧客逾950萬人次 按年增逾三成

另方面，據內地媒體報道，海底撈於今年春節大年初一至初六(2月10日至15日)已累計接待顧客超過950萬人次，較去年春節同期增逾30%；客流最高峰為大年初五(14日)，全天接待顧客逾180萬人次。

報道又指，哈爾濱在今年春節仍是遊客寵兒，據美團數據顯示，哈爾濱異地消費者的堂食訂單量按年增4.3倍。哈爾濱海底撈各門店客流均大幅增長，其中位於熱門景區中央大街的海底撈新一百店，初一至初六的累計客流增逾70%。

野村：盈利預告符預期春節翻枱率恢復 維持目標價20.5元

野村發表研報指，由於海底撈營運改善，2023財年利潤將強勁增長。集團2023財年盈利預告符合該行預測。根據該行計算，持續經營業務淨利率可能達到10.6%，超越疫情前水平。此外，集團指，農曆新年期間的翻枱率恢復，增強了該行信心。基於2024年市盈率20倍不變，維持目標價20.5元及「買入」評級。

熊麗萍：盈喜因基數低且已反映春節因素 14.7元阻力大



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，海底撈股價仍向下尋底，僅近期受惠春節餐飲到店銷售暢旺略為回升，但海底撈經營火鍋業務，價格相對不便宜，除品牌外未必有很大競爭優勢，現時餐飲行業著力向下沉市場發展，除非海底撈自己走出新路，否則股價隨著之前回升已反映春節因素，而盈喜也與去年基數低有很大關係。事實上，其股價多次上到14.7元都遇很大阻力，春節因素也未能帶動股價上破14.7元，回落後反而擔心會再跌穿13元。總之，餐飲股暫時值博率都不高。

熊麗萍又指，海底撈擬集中於二三線城市擴張門店有很大風險，集團一向不是走平價路線，於二三線城市競爭優勢有多大，關鍵要看成本控制如何，而二三線城市本已有很多此類店舖，海底撈進軍該市場後定價及效率如何都未知。不過，既然現時整體業務增長有限，配合內地經濟情況拓展二三線城市的策略無可厚非，但成功與否成疑問，只可繼續觀察其成效，除成本控制及效率外，最重要看其同店銷售、翻枱率及人均消費。

海底撈半日升3.32%收報14.3元，惟曾跌3.9%至13.3元，成交2.62億元。其他內地餐飲股普遍急升，九毛九(09922)升6.13%報5.02元，百勝中國(09987)升3.15%報334.2元，呷哺呷哺(00520)升5%報1.89元，海倫司(09869)升7.17%報3.44元，奈雪的茶(02150)升5.69%報2.97元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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