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多功能手機應用程式App1933 九巴全方位照顧乘客需要

14/10/2024

城市人每天分秒必爭，出外通勤、上學最重要是可以出門前，查閱到即將到站的巴士，提前準備到巴士站等候上車。九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱九巴）深明這個重要性，為讓乘客可以準確地獲得候車資訊，九巴的手機應用程式App1933 不僅提供預計到站時間，亦提供預計車程時間、點對點搜尋等多項實用功能集於一身，讓乘客出行更有預算。憑籍多元化功能及方便使用的手機應用程式，九巴獲頒2023/24年度智慧⽣活夥伴⼤獎「智慧出行」類別的「傑出全人共融巴士多功能應用程式」。

 

多功能手機應用程式App1933 九巴全方位照顧乘客需要

憑籍多元化功能及方便使用的手機應用程式，九巴獲頒2023/24年度智慧⽣活夥伴⼤獎「智慧出行」類別的「傑出全人共融巴士多功能應用程式」。

 

作為全港規模最大的專營巴士公司，九巴的巴士服務與市民息息相關。九巴財務總監梁祖德表示，透過九巴手機應用程式App1933內的全球定位功能，乘客不單可以查閱九巴、龍運及其他專營巴士公司的巴士預計到站時間，亦可透過「實時預計車程」功能，在App1933內選定路線後選擇不同巴士站為「起點」及「終點」，為出行輕鬆計劃行程。乘客亦可以在App1933內看到巴士的載客情況，巴士的預計到站時間旁有一個「量器」，按比例顯示全車即時載客量，當全車客量少於約四分一，會處於空狀態；當車廂接近全滿，「量器」則會填滿，如此類推。梁祖德指：「巴士搭乘體驗不再局限於車廂內。由乘客出門口前，打開App1933查閱巴士預計到站時間起計，便已經在使用九巴的服務，九巴手機應用程式App1933多方位照顧乘客的不同需要，為他們外出乘車、規劃行程提供便利，出行更有預算。」

 

多功能手機應用程式App1933 九巴全方位照顧乘客需要

九巴財務總監梁祖德表示巴士搭乘體驗不再局限於車廂內，九巴手機應用程式App1933多方位照顧乘客的不同需要，為他們外出乘車、規劃行程提供便利，出行更有預算。

 

多功能手機應用程式App1933 九巴全方位照顧乘客需要

乘客可以在App1933內看到巴士的載客情況，亦可在車上看到巴士上層尚餘座位。

 

近年九巴積極通過獨家會員計劃club1933與會員進一步聯繫，會員乘搭每程巴士都可以賺取積分，並換取精美禮品；同時不定期推出會員限定的活動，讓會員透過乘搭巴士獲得額外「club1933」積分，例如「九巴綠色獎賞計劃」，鼓勵會員乘搭太陽能巴士。在App1933內，太陽能巴士會以「三葉草」圖像顯示於預報頁面中，讓會員識別太陽能巴士，每程巴士可以額外獲得一分積分，讓會員身體力行支持可再生能源，一同與九巴減碳節能。乘搭巴士以外，App1933內的「遊戲室」亦可以讓會員玩遊戲輕鬆賺取積分，所有積分都可以轉換成eCoin，直接乘搭九巴及龍運巴士。

 

梁祖德提到，與乘客有效溝通是重要一環，自App1933推出以來，九巴不斷提升應用程式功能，當中的客服小助手「 bot1933 」就活用了人工智能技術，透過智能識別技術及即時對話功能，全天候二十四小時協助乘客、解答查詢和提供資訊，突破傳統客戶服務的時間界限。bot1933 的即時對話功能提供多項自助服務，如申報失物、點對點路線搜尋、轉乘網絡及反映意見等，乘客都可以不分晝夜地使用服務。九巴未來會繼續聆聽乘客的意見，並繼續提升App1933的功能，為乘客提供優質服務。

 

多功能手機應用程式App1933 九巴全方位照顧乘客需要

九巴手機應用程式App1933的客服小助手「 bot1933 」活用了人工智能技術，提供多項自助服務，全天候二十四小時協助乘客、解答查詢和提供資訊。

 

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