「NEC 居家養老解決方案」及「NEC 社交機械人」 以人為本 用心研發 為長者實現「居家安老」的心願

NEC Hong Kong Limited (日本電氣香港有限公司) 於經濟通舉辦的「2023/24 智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮中，憑藉其創新及實用的樂齡科技，在芸芸出眾的入圍者中脫穎而出，榮膺「傑出居家養老解決方案大獎」，此殊榮對NEC在樂齡科技發展表現給予了高度認可及肯定。

香港人口急劇老化，面對人口老化和勞動力下降的困局，「居家安老」便成為最佳的安老解決方案。為促使「居家安老」的實現，使用機械人和人工智能科技在家照顧長者有著迫切需求，尤其是照顧認知障礙症長者的起居生活。

「NEC 居家養老解決方案」及「NEC 社交機械人」結合“陪伴互動交流”，“家居安全檢測”及“智能家居助手”三大功能，不但為長者建立安全便利的居家環境，提升長者生活質素，而且更能維護長者「自主不求人」的尊嚴，因此在「居家安老」中起了重要作用。

關愛老人，最好是“陪伴”與“傾談” 。「NEC 社交機械人」具備強大的陪聊能力，為長者提供“陪伴互動交流”功能。機械人能以廣東話與長者互動式溝通，陪伴長者，幫助長者擺脫孤獨。同時，機械人亦能為長者提供實時提醒功能，例如提醒老人食藥時間、覆診日期、運動時間等。加上，機械人亦為長者提供認知訓練 ，例如治療遊戲，智力測驗等。

而且，機械人擁有精確的人臉識別技術，可以進行人臉捕捉，能夠清楚辨認長者的身份和姓名，增強親切感，縮小機械人與長者的距離。同時， 亦可提供個人化設定，為不同長者提供其個人喜好的功能和使用習慣， 如播放天氣預報和新聞資訊；點播戲曲音樂；治療遊戲和智力測驗等，以達致人性化的智能養老服務。

此外，「NEC 居家養老解決方案」與「NEC 社交機械人」互相連接，配合家居傳感器，提供“家居安全檢測”功能，為長者設立全方位24小時實時檢測系統，包括：實時跌倒檢測、大門開關感應、火爐長期高溫偵測及水浸偵測等安全監護功能。

還有，「NEC 居家養老解決方案」同時具備“智能家居助手”功能。長者可用語音直接向「NEC 社交機械人」操控智能家電的開關，包括電燈、冷氣、電視等電器的開關，讓長者能輕鬆操控家電。

「NEC 居家養老解決方案」的應用，可協助長者在自己熟悉的家居環境下，把日常生活、起居用品與科技相互連結，讓長者能積極、健康地生活，更能改善長者的生活質素；此外，亦能提升照顧者「居家安老」的信心和能力，為照顧者分擔在家照顧工作，從而減輕照顧者的身心壓力，讓照顧者擁有喘息紓壓的空間。因此，樂齡科技的應用，能創造適合長者生活的家居環境，促使「居家安老」的實現。

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