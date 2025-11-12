  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

物聯網安全管理方案　助力企業實施智慧安全管理

12/11/2025

 

物聯網安全管理方案　助力企業實施智慧安全管理

 

物聯網（IoT）安全管理是香港邁向智慧城市的關鍵一環。HKT Enterprise Solutions 利用人工智能（AI）及 1O1O 5G 網絡的優勢，提供全面「物聯網安全管理方案」，為「多層安全管理」提供重要的連接和即時保障能力，支援企業的數碼、合規及互聯應用。憑藉此方案，HKT Enterprise Solutions 於經濟通舉辦的「2025智慧生活夥伴大獎」中，榮獲智慧勞動管理/智慧市民類別的「傑出多元智能安全應用方案」殊榮。

 

安全管理需求急劇上升

 

近年，香港各行各業對安全管理標準的要求不斷提升。以建造業為例，業界積極推動「安全智慧工地系統」（Smart Site Safety System，4S），透過結合科技與創新安全管理措施，提升工地的安全水平與管理效率。此外，工人的安全規範與監管要求亦持續加強。例如，勞工處早年修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，要求企業在工人進入密閉空間前，須以視頻記錄出入口情況並妥善保存，以保障工人安全。此外，食物環境衞生署的《食物衛生守則》及衛生署的《藥物儲存守則》等，亦為食物衞生及藥物儲存提供一套清晰的安全標準。

 

因此，無論是保障工地施工或設施管理的前線工人安全，還是確保零售食品或食物製造的温度控制，以至提升醫院患者的整體體驗，每一層的安全管理都需要精準監控與即時應對。然而，傳統以人手操作的監控及事故通報方式反應緩慢，缺乏即時的大數據分析及潛在風險提示，故企業對數碼化安全解決方案的需求日益迫切。

 

物聯網安全管理方案　助力企業實施智慧安全管理

 

智能化工地安全管理

 

為應對上述挑戰，HKT Enterprise Solutions 提供全面的 IoT 安全解決方案，結合 AI、5G 及 IoT 平台技術應用，以 5G 連接不同 IoT 感應器，收集 IoT 數據並透過 AI 算法分析，於需要時發出即時警報，幫助企業在統一管理平台上及早識別潛在風險，保障員工安全、產品安全或最終用戶的安全，提升應變效率。

 

在建造業的工地環境中，過往主要依賴前線員工以人手進行巡查、事故通報及安全管理，反應速度較慢，導致意外率偏高。現時，隨著 IoT 技術的應用，工地可配置智能裝備以實時掌握工人狀態，顯著提升安全管理效能。例如，智能頭盔結合定位系統可即時偵測工人位置與環境狀態，並發出跌倒、密閉空間危險警示及生命體徵監測等訊息，同步傳送到主管控制台，加快救援反應速度。同時，現場的 IoT 感應器能實時監測溫度、濕度、空氣質素及有害氣體（如二氧化碳和硫化氫），有效降低有害氣體洩漏風險，符合環境及氣體監測的安全合規要求。

 

監測食安、藥品與醫療服務

 

除了工地外，IoT 技術亦廣泛應用於食品、藥品及醫療安全的監測。透過溫控監測與品質追蹤系統，企業可確保食品在運輸及儲存過程中全程符合衛生標準，並即時提交相關數據以供檢查。藥品方面，溫控平台可即時監控疫苗及藥物的保存環境，並嚴格管理存取權限，保障病人的用藥安全。若缺乏精準的品質控管與透明的安全數據，不僅可能危害消費者健康，亦會影響品牌信譽。

 

隨著人口老齡化，HKT Enterprise Solutions 推出的遙距患者及長者安全監護系統，透過即時定位追蹤與安全提示，有效監控醫療環境。緊急求助按鈕、床邊跌倒偵測裝置及自動化地理圍欄警報，亦有效幫助防止病人走失或偵測跌倒，並即時通知醫護人員，迅速應對緊急情況，以保障長者及患者的安全。
 

IoT 應用場景廣泛，不僅實現多層管理，更透過自動化數據收集與即時警報系統，讓團隊可即時存取審計記錄、事件歷史記錄及系統報告，全面提升風險管理能力，協助企業更輕鬆地達到安全規範及標準。
 

企業的智慧安全管理夥伴

 

技術應用已是大勢所趨，企業借助科技提升營運效能、安全水平及服務質量。 整合 IoT 解決方案提供端到端的支援服務，包括涵蓋諮詢、現場評估、設備採購、系統整合、部署安裝及後續維護，讓企業輕鬆接軌智慧安全管理。未來，方案將支援更廣泛場景，並緊貼新規例要求，如自動事故通報功能，亦可交由專家跟進，減輕企業負擔，助企業穩步實現智慧管理轉型。

 

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆（Steve Ng）表示：「在智慧城市發展的浪潮下，數碼化企業的安全與合規管理尤為重要。透過創新技術應用，結合 AI、5G 及 IoT 感應，協助香港企業主動預防風險，提升即時應變能力，穩步達致更高安全標準，同時優化整體企業營運表現。」

 

了解更多: www.1010corporate.com

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回2025智慧生活夥伴獎

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

17.000

異動股

08305

聖唐控股

0.570

異動股

02076

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ

80.700

更多2025智慧生活夥伴獎

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 17.000
  • 08305 聖唐控股
  • 0.570
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.180
  • 01167 加科思－Ｂ
  • 7.930
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.720
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.080
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 68.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.950
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.130
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.400
  • 01347 華虹半導體
  • 78.000
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 29.220
  • 目標︰$35.50
  • 06881 中國銀河
  • 10.620
  • 目標︰$12.50
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2025 17:34  《盤後部署》減息預期急降港股偏軟，古茗強績兼豪爽派息嗒得杯落

20/11/2025 17:09  澳博控股(00880)：向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元

20/11/2025 17:05  網易(09999)第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入升8%

20/11/2025 17:01  《本港經濟》本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同

20/11/2025 16:13  恒指終止四連跌惟收市僅接近平收，領展績差挫6%，創科彈半成

20/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１３，隔夜拆息較上日升至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

領展 | 中期每基金分派減6%股價急插逾半成，息率仍逾6厘可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 特朗普簽署法案，批准公開愛潑斯坦案文件新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
人氣文章

Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9%！抗衰老食物清單
人氣文章
名人保養 │ 58歲周慧敏災難級演出片段流出，老態惹網民熱議：眼無神、皮膚鬆弛
人氣文章
當父親忘了怎樣「玩」──給腦退化親人與家屬的聖誕建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 18:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/11/2025
異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區