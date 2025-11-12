物聯網安全管理方案 助力企業實施智慧安全管理

物聯網（IoT）安全管理是香港邁向智慧城市的關鍵一環。HKT Enterprise Solutions 利用人工智能（AI）及 1O1O 5G 網絡的優勢，提供全面「物聯網安全管理方案」，為「多層安全管理」提供重要的連接和即時保障能力，支援企業的數碼、合規及互聯應用。憑藉此方案，HKT Enterprise Solutions 於經濟通舉辦的「2025智慧生活夥伴大獎」中，榮獲智慧勞動管理/智慧市民類別的「傑出多元智能安全應用方案」殊榮。

安全管理需求急劇上升

近年，香港各行各業對安全管理標準的要求不斷提升。以建造業為例，業界積極推動「安全智慧工地系統」（Smart Site Safety System，4S），透過結合科技與創新安全管理措施，提升工地的安全水平與管理效率。此外，工人的安全規範與監管要求亦持續加強。例如，勞工處早年修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》，要求企業在工人進入密閉空間前，須以視頻記錄出入口情況並妥善保存，以保障工人安全。此外，食物環境衞生署的《食物衛生守則》及衛生署的《藥物儲存守則》等，亦為食物衞生及藥物儲存提供一套清晰的安全標準。

因此，無論是保障工地施工或設施管理的前線工人安全，還是確保零售食品或食物製造的温度控制，以至提升醫院患者的整體體驗，每一層的安全管理都需要精準監控與即時應對。然而，傳統以人手操作的監控及事故通報方式反應緩慢，缺乏即時的大數據分析及潛在風險提示，故企業對數碼化安全解決方案的需求日益迫切。

智能化工地安全管理

為應對上述挑戰，HKT Enterprise Solutions 提供全面的 IoT 安全解決方案，結合 AI、5G 及 IoT 平台技術應用，以 5G 連接不同 IoT 感應器，收集 IoT 數據並透過 AI 算法分析，於需要時發出即時警報，幫助企業在統一管理平台上及早識別潛在風險，保障員工安全、產品安全或最終用戶的安全，提升應變效率。

在建造業的工地環境中，過往主要依賴前線員工以人手進行巡查、事故通報及安全管理，反應速度較慢，導致意外率偏高。現時，隨著 IoT 技術的應用，工地可配置智能裝備以實時掌握工人狀態，顯著提升安全管理效能。例如，智能頭盔結合定位系統可即時偵測工人位置與環境狀態，並發出跌倒、密閉空間危險警示及生命體徵監測等訊息，同步傳送到主管控制台，加快救援反應速度。同時，現場的 IoT 感應器能實時監測溫度、濕度、空氣質素及有害氣體（如二氧化碳和硫化氫），有效降低有害氣體洩漏風險，符合環境及氣體監測的安全合規要求。

監測食安、藥品與醫療服務

除了工地外，IoT 技術亦廣泛應用於食品、藥品及醫療安全的監測。透過溫控監測與品質追蹤系統，企業可確保食品在運輸及儲存過程中全程符合衛生標準，並即時提交相關數據以供檢查。藥品方面，溫控平台可即時監控疫苗及藥物的保存環境，並嚴格管理存取權限，保障病人的用藥安全。若缺乏精準的品質控管與透明的安全數據，不僅可能危害消費者健康，亦會影響品牌信譽。

隨著人口老齡化，HKT Enterprise Solutions 推出的遙距患者及長者安全監護系統，透過即時定位追蹤與安全提示，有效監控醫療環境。緊急求助按鈕、床邊跌倒偵測裝置及自動化地理圍欄警報，亦有效幫助防止病人走失或偵測跌倒，並即時通知醫護人員，迅速應對緊急情況，以保障長者及患者的安全。



IoT 應用場景廣泛，不僅實現多層管理，更透過自動化數據收集與即時警報系統，讓團隊可即時存取審計記錄、事件歷史記錄及系統報告，全面提升風險管理能力，協助企業更輕鬆地達到安全規範及標準。



企業的智慧安全管理夥伴

技術應用已是大勢所趨，企業借助科技提升營運效能、安全水平及服務質量。 整合 IoT 解決方案提供端到端的支援服務，包括涵蓋諮詢、現場評估、設備採購、系統整合、部署安裝及後續維護，讓企業輕鬆接軌智慧安全管理。未來，方案將支援更廣泛場景，並緊貼新規例要求，如自動事故通報功能，亦可交由專家跟進，減輕企業負擔，助企業穩步實現智慧管理轉型。

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆（Steve Ng）表示：「在智慧城市發展的浪潮下，數碼化企業的安全與合規管理尤為重要。透過創新技術應用，結合 AI、5G 及 IoT 感應，協助香港企業主動預防風險，提升即時應變能力，穩步達致更高安全標準，同時優化整體企業營運表現。」

了解更多: www.1010corporate.com

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽