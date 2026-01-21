AI分析腸道微生態數據 GUTolution獲獎計劃開拓個人化健康新領域

腸道微生態被譽為人體的「第二大腦」，其失衡與多種慢性疾病息息相關。研究顯示，本港乃至全球備受關注的健康問題，如腸易激綜合症、非酒精性脂肪肝、濕疹，甚至情緒健康問題，均與腸道菌群狀態密切相關。然而，市面上的益生菌多為「一刀切」的標準化配方，無法針對個人獨特的菌群進行調節，效果往往因人而異且難以持續。

本地生物科技初創公司GUTolution因此推出精準益生菌計劃，透過檢測分析用家腸道微生態，再配以所需的營養補充品。此計劃於經濟通舉辦的「2025智慧生活夥伴大獎」中，榮獲健康科技類別的傑出大獎，肯定了GUTolution在健康科技領域的創新，更印證了其方案正精準回應市場對預防性及精準醫療日益增長的需求。

核心技術：三步實現真正的個人化健康

GUTolution聯合創辦人兼首席執行官Wilson Chang表示：「我們意識到，真正的健康管理必須從『個人化』開始。每個人的腸道微生態都如指紋般獨一無二，通用方案無法解決根本問題。」

GUTolution的獲獎計劃融合了基因測序與人工智能，為客戶提供完整解決方案：

1) 全面基因測序：透過家用採樣套裝，收集樣本後使用臨床級別的「次世代定序（NGS）」技術進行分析，鑑定出腸道中超過95%的細菌物種，提供極其詳盡的微生物基因圖譜。

2) AI深度分析與洞察：測序產生的生物數據將交由正申請專利的人工智能平台「GUTTY」進行分析。該平台整合了疾病風險評估、微生物衰老時鐘等多個算法模型，將複雜的基因數據轉化為易懂的健康評分、風險評估及具體的改善建議。

3) 個人化益生菌調配：根據AI分析報告，GUTolution的專家團隊會為每位使用者量身調配精準益生菌配方及營養生活方案，從根本調整其微生態平衡，並可每季度根據復測結果動態調整，確保長期效果。

科研主管Dr. Gurinder Vinner及企業合作主管陳敬賢Gabriel解釋：「我們的目標是透過最先進的檢測與分析技術，將腸道健康管理提升至『精準營養』的層次。」

落地應用：與醫療及健康品牌攜手，服務廣大社群

此創新方案已成功在市場落地，並與多家本地領先機構建立合作。目前，GUTolution每月正透過醫療機構夥伴，為超過200位使用者提供服務。其中，公司與港怡醫院合作，為其客戶提供高端個人化健康管理服務；同時亦與知名營養補充品品牌Catalo合作，為消費者提供個人化營養方案，將前沿科技融入日常保健。

展望未來，GUTolution將持續透過服務收集微生態數據，以擴大其獨有的亞洲人腸道菌群數據庫，不斷優化AI模型，提升疾病預測與干預建議的精準度。公司計劃將此技術核心進一步產品化，建立「微生態健康數據分析平台」，透過SaaS（軟件即服務）模式授權予本地及海外的醫療、科研及健康企業使用，並積極建立相關知識產權，目標是將這套創新健康解決方案，推廣至內地及東南亞市場，造福更廣泛的社群。

GUTolution團隊對此次獲獎深感榮幸，並將視之為動力，繼續致力於融合生物科技與人工智能，推動預防醫學發展，實踐「延長人類健康壽命」的企業使命。

瞭解更多：gutolution.com

合作或查詢： Gabriel Chan 6501 5317

