大行報告 | 友邦、平保、啤酒股、本地銀行股及香港電訊最新評級目標價
26/07/2024
．三大行齊降友邦(01299)目標價，當中大摩由94元削至86元
．花旗將平保(02318)目標價由52.6元微降至52.5元，維持買入評級
．花旗點評本地銀行股，中銀香港(02388)、恒生(00011)及東亞(00023)均下降目標價
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 18:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2024 16:40
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|財經熱話26/07/2024
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