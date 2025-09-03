異動精選 | 蔚來虧損收窄交付看漲，金價破頂，紫金創歷史新高傳擬增集資額
03/09/2025
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
03/09/2025
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
更多生財有道
2025-09-03
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
延伸閱讀
04/09/2025 08:38 【開市Ｇｏ】美職缺降美元指數下試98關，蘋果擬推可摺疊iPhone，ABTC首日掛牌造好
04/09/2025 08:39 《盤前攻略》谷歌急飆帶動納指升逾1%，上證3800攻防恒指反彈未明朗
04/09/2025 08:28 【關稅戰】中國對美國光纖產品徵收最高78.2%反傾銷稅
04/09/2025 07:54 《國金頭條》谷歌避過分拆業務飆升9%，科技股推動納指升逾218點
04/09/2025 08:17 GBA集團(00261)折讓13%發最多4657萬新股，籌931萬元
04/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒０８億元，買阿里沽騰訊
04/09/2025 08:53 【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…
03/09/2025 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８０５６，六個月拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 09:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 09:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 09:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N