【名嘴發財高息股】溫鋼城薦華潤水泥(01313) 目標價8.5元（有片）

嘉賓：iFast Global Markets 副總裁 溫鋼城

全國兩會上周揭幕，《政府工作報告》提到，將適度超前開展基礎設施投資，惟這並非新消息。事實上，踏入2022年，各地方政府已加快批發專項債券，反映基建行業早已獲國策扶持。溫鋼城表示，此股作為水泥業的龍頭，定能受惠政策暖風，對股價有一定支持作用；加上其預期周息率近9厘非常吸引！

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【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！



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