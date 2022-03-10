【名嘴發財高息股】黃瑋傑：AEON信貸財務(00900)不怕賺息蝕價 醒你揀股貼士！（有片）

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

黃師傅挑選的高息心水股，信用卡服務為港人熟悉。整體業務增長以至派息比率皆穩定，不受疫情影響！不過，公司市值只有大約20億元，真屬收息首選？黃師傅醒你收息股揀股貼士！

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=8rp8H7PeK1o

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！



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