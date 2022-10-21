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【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘

21/10/2022

　　金管局本月多次入市承接港元沽盤，港元拆息連續五日全線上漲，隔夜息連升五天，見三周新高，多家本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金。富邦銀行上調12個月港元定期存款利率至4.6厘，適用於個人客戶透過分行以全新資金或兌換資金開立定期存款，起存額為100萬元。

 

（資料圖片）


　　美元定存方面，等值100萬港元存款額，富邦12個月美元定存5.1厘，6個月及9個月分別達4.8及4.95厘，3個月達4.6厘。


　　信銀國際亦推出港元定期存款優惠，客戶經「inMotion 動感銀行」以新資金敘做12個月港元定期存款，可享高達4.2%優惠年利率，起存額為1萬元。


　　交銀香港上調12個月港元定期存款利率至4厘，起存額為2萬元。另外，星展亦上調12個月港元定期存款利率至4厘，起存額為20萬元，適用於客戶以新資金辦理。

 

建行亞洲及信銀國際12個月港元定存息加至4.2厘

 

　　另外，建行亞洲上調其3個月、6個月及12個月港元定期存款利率至3.6厘、4.1厘及4.2厘，適用於貴賓理財客戶於分行以新資金辦理，起存額為100萬元。


　　恒生銀行(00011)亦上調3個月、6個月及12個月港元定期存款利率，至2.7厘、3.3厘及3.4厘，適用於客戶以新資金辦理，起存額為1萬元。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

 

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