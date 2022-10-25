【高息定存】多間銀行加息搶定存 花旗3個月期高見4.5厘

多家本地銀行再度上調定期存款利率吸客。建行亞洲上調其6個月及12個月港元定期存款利率至4.3厘及4.4厘，適用於貴賓理財客戶於分行以新資金辦理，起存額為100萬元，上限為300萬元。



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花旗上調其3個月港元定存息至4.5厘，適用於花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，起存額為5萬元新資金，優惠期由即日起至本月31日。



信銀國際上調3個月和6個月港元定期存款利率至3.7厘和4厘，客戶以新資金透過inMotion動感銀行或apps開立定期，起存額為1萬元。



招商永隆上調「一點通」存款利率，3個月、6個月及12個月港元定存息調高至3.9厘、4厘和4.1厘，起存額為1萬元。大新也上調其3個月、6個月及12個月港元定存息至3.1厘、3.7厘和3.8厘，起存額為20萬元。



虛擬銀行livi bank的4個月、6個月、9個月及12個月定期存款年利率分別調高至3.5厘、3.8厘、3.9厘和4厘，定存金額20萬元或以上，適用於新舊客戶。



另外，南洋商業銀行早前推出的「南商快閃」定期存款優惠，最新公布延長至11月21日，以新資金開立「南商快閃定期存款」，港元優惠年利率達4.18%，起存額為50萬元，存期為388天。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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