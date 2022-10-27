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華僑永亨12個月港元定存息衝上5厘，起存額20萬

27/10/2022

　　傳統及中小型銀行銀行紛紛出招搶存款，港元定期存款年利率已衝上5厘水平。華僑永亨銀行上調12個月港元定存息至5厘，而3個月及6個月亦分別上調至4厘及4.5厘，起存額為20萬元，適用於新舊「宏富理財」客戶透過分行存入新資金。

 

（華僑永亨網頁截圖）


　　恒生亦將6個月及12個月港元定存利率上調至3.8厘及4.2厘，起存額為50萬元，適用於透過電話或分行辦理。另外，集友銀行3個月、6個月及12個月港元定存息亦加至3.4厘、3.7厘及4厘，起存額為100萬元，適用於分行、網上銀行及新舊資金。


　　虛擬銀行近日亦加存息，當中，富融(Fusion Bank)12個月港元定存息上調至4.08厘，為一眾虛銀中最高，而3個月及6個月亦分別加至3.05厘及3.88厘，起存額要50萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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