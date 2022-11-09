【高息定存】港元定存爭奪戰白熱化 虛銀推一年期5.5厘吸客

近日多間銀行上調定期存款息率，搶佔定存市場，渣打香港分別上調3個月、6個月及12個月港元定存息率至4.6厘、4.7厘及4.8厘，起存額為200萬元，適用於客戶以新資金辦理。

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招商永隆分別上調12個月及24個月港元定存息率至4.6厘及4.7厘，起存額為500萬元，適用於客戶以「一點通存款利率」辦理。信銀國際亦上調3個月、6個月及12個月港元定存息率分別至4.4厘、4.5厘及4.6厘，起存額為1萬元，適用於客戶以新資金通過inMotion動感銀行，網上或apps開立定期。



虛擬銀行livi bank新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，兩年期定存年利率4.5厘，三個月、四個月、六個月及十二個月定存年利率分別調高至3.6厘、3.8厘、4.2厘和4.3厘。



平安壹賬通銀行（PAOB）公布，由即日起至今年11月30日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港幣定期存款，除可獲3.5%、4.2%或4.5%基本年利率外，更可獲額外1%年利率，即4個月、7個月或12個月港幣定期存款分別可達4.5%、5.2%或5.5%。以敍造12個月港幣定存及存入50萬元計，基本年利率連額外年利率達5.5%，期滿後即可賺取利息高達2.75萬元。





表列各大銀行定存息率:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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