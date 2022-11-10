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【高息定存】虛銀鬥高存息搶客　PAOB存10萬年賺5500元

10/11/2022

　　近日多間銀行上調定期存款息率，虛擬銀行出手雖未算最進取，但開戶便利、操作簡單的特點卻吸引不少年輕人加入定存客行列。富融銀行（Fusion Bank）最新上調3個月、6個月及12個月港元定存息率至4.08厘、4.28厘及4厘，起存額由1元起，適用於新舊資金，如定存額達50萬元，12個月港元定存息更達4.08厘。

 

（官網截圖）


　　此外，livi bank新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，兩年期定存年利率4.5厘，三個月、四個月、六個月及12個月定存年利率分別調高至3.6厘、3.8厘、4.2厘和4.3厘。

 

平安壹賬通最高5.5厘


　　平安壹賬通銀行（PAOB）全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港幣定期存款，除可獲3.5%、4.2%或4.5%基本年利率外，更可獲額外1%年利率，即4個月、7個月或12個月港幣定期存款分別可達4.5%、5.2%或5.5%。以敍造12個月港幣定存及存入10萬元計，基本年利率連額外年利率達5.5%，期滿後即可賺取利息高達5500元。優惠期至今年11月30日。

　
　　表列各大銀行定存息率:http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

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