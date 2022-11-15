【高息定存】匯豐4.3厘稱冠發鈔行 南商4.5厘大眾4.7厘

本周開初兩日，已有最少7間本地銀行上調港元定存息率，以1萬港元起存額計，匯豐最新12個月港元定存息加至4.3厘，為發鈔行中最高，其3個月及6個港元定存息亦分別上調至3.9厘及4.1厘，適用於尚玉及卓越理財客戶優惠。若以1萬港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的12個月港元定存利率分別為4.1厘及4厘。





南商加至最高4.5厘大眾最高4.7厘



南洋商業銀行亦上調其3個月、6個月及12個月港元定存利率至4.05厘、4.2厘及4.3厘，起存額為10萬元，適用於智優息定期存款，若以500萬元起存額計，其3個月、6個月以及12個月港元定存利率分別升至4.25厘、4.4厘及4.5厘。



大眾銀行則分別上調其3個月、6個月及12個月港元定存利率至4.5厘、4.6厘及4.7厘，適用於新舊資金，起存額為50萬元。



另外，交通銀行最新推出快閃「網上新資金定期存款」，3個月及6個月年利率分別為4.4厘及4.75厘，起存額需100萬元，適用於通達私人財富/通達理財客戶。



表列各大銀行定存息率:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php



撰文：經濟通採訪組

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看