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【高息定存】本周逾10銀行加息　南商推短息優惠2個月年息4厘

18/11/2022

　　加息周期未見盡頭，港銀定存利率未來或再有上行空間，加上港股近日剛有起色，有銀行推出短期定存優惠，吸納不希望閒資長時間被「鎖死」的客戶。

 


　　南洋商業銀行周五（18日）宣布推出「短檔期快閃定存優惠」，客戶於分行以新資金開立10萬港元或以上的定期，1個月和2個月的年利率分別達3.4厘和4厘，優惠期由即日起至12月23日，額滿即止。


　　匯豐銀行本周上調12個月港元定存息率至4.3厘。若以1萬港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的12個月定期息分別為4.1厘及4厘。渣打香港最新上調起存息額100萬元的定期息，6個月年利率高見4.75厘，適用於新客戶在分行辦理。


本周逾10銀行加息 建行亞洲衝上5厘


　　本港銀行繼續以高息吸納存款，全周累計，超過10家銀行上調港元定存息率。當中，以建行亞洲最為進取，12個月的港幣定存利率加至5厘，但起存額要100萬元，並只適用於新貴賓理財客戶在分行辦理。


　　交通銀行起存額同樣需100萬元，3個月及6個月年利率分別為4.4厘及4.75厘。入場門檻較低的有信銀國際，本周將12個月定期息加至4.8厘，以1萬元新資金於網上開立即可。


　　虛擬銀行livi bank3個月、4個月及6個月定存息分別調高至4厘、4.4厘和4.6厘，雖然起存額也要20萬元，但並無新開戶或新資金要求。


　　星展銀行周一（14日）將12個月港元定存息上調至4.5厘，6個月、3個月定存息則分別為4.4厘和3.5厘，最新將起存門檻由20萬元降至5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金敘造。


　　此外，恒生(00011)12個月定存息也加至4.1厘，起存額為1萬元新資金，須經網上銀行或手機Apps辦理。


　　表列各大銀行定存息率:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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