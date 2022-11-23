【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘 1蚊也可入場

近日多間銀行上調定期存款息率，搶佔定存市場，而臨近年尾，本地的資金需求有所增加，虛擬銀行富融銀行上調3個月、6個月及12個月分別至4.15厘、4.5厘及4.5厘，起存額僅為1元。



另一虛銀平安壹賬通銀行（PAOB）亦推出3個月、5個月及9個月定存計劃，年利率分別為4.2厘、4.5厘及4.6厘。起存金額為100元新資金。



創興銀行周二（22日）再上調其12個月港元定存利率至5.05厘，起存門檻降至50萬元，一年即賺息25250元。3個月及6個月港元定存利率亦分別加至4.75厘及4.85厘，適用於新舊客戶於分行辦理。



交銀香港周二上調其6個月港元定存利率至4.85厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」優惠。而起存額為2萬元的客戶，交銀香港周二亦上調其6個月及12個月港元定存利率至4.2厘及4.8厘，適用於「每日特息定期存款」公司客戶經電子渠道專享適用於新舊資金。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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