  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場

23/11/2022

　　近日多間銀行上調定期存款息率，搶佔定存市場，而臨近年尾，本地的資金需求有所增加，虛擬銀行富融銀行上調3個月、6個月及12個月分別至4.15厘、4.5厘及4.5厘，起存額僅為1元。

 


　　另一虛銀平安壹賬通銀行（PAOB）亦推出3個月、5個月及9個月定存計劃，年利率分別為4.2厘、4.5厘及4.6厘。起存金額為100元新資金。


　　創興銀行周二（22日）再上調其12個月港元定存利率至5.05厘，起存門檻降至50萬元，一年即賺息25250元。3個月及6個月港元定存利率亦分別加至4.75厘及4.85厘，適用於新舊客戶於分行辦理。


　　交銀香港周二上調其6個月港元定存利率至4.85厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」優惠。而起存額為2萬元的客戶，交銀香港周二亦上調其6個月及12個月港元定存利率至4.2厘及4.8厘，適用於「每日特息定期存款」公司客戶經電子渠道專享適用於新舊資金。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

138.400

異動股

01024

快手－Ｗ

53.100

異動股

02007

碧桂園

2.350

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.100
  • 02007 碧桂園
  • 2.350
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 27.850
  • 01800 中國交通建設
  • 3.730
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 45.200
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 17.740
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 6.400
  • 目標︰$5.70
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.400
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.400
  • 00700 騰訊控股
  • 282.000
  • 00388 香港交易所
  • 288.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.400
  • 02800 盈富基金
  • 17.620
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 3.380
  • 目標︰$1.20
  • 02877 神威藥業
  • 6.140
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 64.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/11/2022 15:18  騰訊大股東Naspers考慮出售「派息」所得美團股份

23/11/2022 14:05  《Ａ股焦點》「第二支箭」落地三民營房企發債獲支持，地產股倒升

23/11/2022 13:20  【俄烏開戰】歐盟對俄石油價格上限立場軟化，增加45天過渡期

23/11/2022 12:06  恒指半日高收72點報17497，阿里漲逾3%，百度漲2.6%

23/11/2022 11:25  《異動股》領展挫逾4%墊底藍籌，發行33億元可轉換債券

23/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５８﹒１５億元，買中移動沽盈富

23/11/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛升快手、煤炭股目標，微降百度目標

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

23/11/2022 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６１，美元兌人幣升報７﹒１５２２

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美歐擺姿態遏普京　能源勾心鬥角未完
人氣文章

新聞>財經熱話

再遭股神減持比亞迪跌跌不休　跌到咩位至值博？
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

通脹與美元，勢會一齊轉？
人氣文章

玩樂 What’s On

世界盃2022｜越位、炒芥蘭、泊大巴係乜意思？「期間限定球迷」必睇！一文學懂20個常見足球術語！（附賽程表）
人氣文章

主場·日本．Katty

日本JR Pass懶人包｜一次過睇晒JP Pass日本鐵路通票／周遊券種類（全國＋東日本）！買邊款、點用法最方便最抵？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《正義迴廊》：繼《飯戲攻心》、《明日戰記》後，今年又一不能錯過的高質港產片！讓自己也成為戲中一份子，經歷兩小時的正義思辯之旅
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

不拍假，二、三線拍賣行難以生存？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

高科技布料再進化！日本版Champion BLACK Edition，充滿High Fashion格調又不失街頭氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
成日想去洗手間就係尿頻？中醫點睇尿頻、夜尿？與腎氣、肝氣疏泄有關！教你按穴位+焗茶+煲湯養肝腎
人氣文章
締造安全、便利的健康產品網購平台 樂本健三度獲獎 信心保證
人氣文章
成日想去洗手間就係尿頻？中醫點睇尿頻、夜尿？與腎氣、肝氣疏泄有關！教你按穴位+焗茶+煲湯養肝腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 17:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 17:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道23/11/2022
【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場
人氣文章FOCUS23/11/2022
【FOCUS】美歐擺姿態遏普京　能源勾心鬥角未完
人氣文章財經熱話23/11/2022
再遭股神減持比亞迪跌跌不休　跌到咩位至值博？
人氣文章財經熱話23/11/2022
《午市前瞻》專家料恒指百天線阻力大 快手可於此位先食胡
人氣文章財經熱話23/11/2022
【發債融資】領展發債對集團發展有何啟示？
人氣文章大行報告23/11/2022
【大行炒D乜】眾行點評快手　高盛瑞信睇好兼升目標價！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金