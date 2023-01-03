【港元定存】恒生創興5厘不再 招商永隆推快閃優惠高達5.1厘

去年底銀行積極搶資金，使本港銀行的定存息率不斷攀升，但踏入新一年上述情況有所回落，恒生銀行撤走5厘高息，但恒生優卓理財客戶的6個月存息加至最高4.49厘，1個月及3個月港元存定分別達3.19厘及4.39厘，起存額為1萬元。至於優越理財客戶方面，1個月，3個月及6個港元定存特優息率達3.19厘、4.39厘以及4.49厘，起存額為1萬元或以上。



早前創興銀行12個月港元定存息率一度高達5.05厘，現時則下降至4.6厘，而3個月及6個月則分別下降至均為4.7厘，適用於客戶透過網上銀行以舊資金辦理，起存額為50萬元。



不過，招商永隆則逆市而行，推出港元快閃定期存款電子優惠，6個月及12個月港元定存息率均為5.1厘，起存額為1萬元，最高則為1000萬元；東亞銀行亦上調3個月、6個月及12個月港元定期存款息率至4.6厘、4.9厘及4.9厘，起存額為2萬元，適用於新「至尊理財」客戶，透過分行辦理。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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