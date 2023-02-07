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【港元定存】南商推月月賞13個月3.98厘　Mox10厘吸客

07/02/2023

　　有銀行推出「月月派息」的存款計劃，當中南洋商業銀行的「南商月月賞定期存款」，5個月、9個月及13個月港元定存利率分別達3.58厘、3.88厘及3.98厘，每月利息可自動存入指定帳戶，適用於特選客戶，包括南商理財客戶、發薪客戶、港漂客群、醫生、教聯會員、尖沙咀分行客戶，特選客戶起存金額為100萬元。

 

（網頁截圖）

 

　　至於個人客戶方面，5個月、9個月及13個月港元定存利率分別達3.48厘、3.78厘以及3.88厘，起存額為50萬元。

 

Mox推10厘定存 星展重推10厘高息

 

　　另外，部分銀行搶超短期存款，當中虛擬銀行Mox推出港元定存優惠，由2023年2月6日至2023年2月28日期間，只要加入Mox並開立一個月存款期的定期存款，5萬元或以下的存款即可享合共10%存款年利率。

 

　　星展重推1星期10厘的新資金定存，推廣期至3月31日，並適用於港元及美元，但有以下條件，包括必需為星展豐盛理財客戶；必需先經分行認購結構性投資產品單筆交易達50萬港元；再存入相同金額的新資金（即最少50萬港元）才有1星期10厘年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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