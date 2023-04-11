【高息定存】星展推出定存優惠 港元及美元一周定存高達10厘息

星展銀行再推10厘高息定存，由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享港元或美元一星期10厘的特惠年利率。上述優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而且合資格投資交易單筆需達50萬港元（或外幣等值）。假設存50萬港元，預計定存利息約958.9元。

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另外，該行推出限時一星期外幣兌換定期存款推廣，由即日至4月30日起經星展銀行全新DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財）使用指定優惠編號）以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立一星期定期存款）即選擇支帳戶口時，選擇與定存貨幣不同的支帳貨幣），可享高達10.5厘年利率。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php



表列各大銀行美元定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_usd.php

撰文：經濟通採訪組

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