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【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE

24/04/2023

　　亞洲本年度最矚目之財經講座－－「陶冬看2023年：政策轉變之年」，周六(22日)於香港浸會大學大學會堂成功舉行。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬主講時表示，「我可以非常負責任地告訴你，QE萬歲」，加息、縮表改變不了印錢的大邏輯，也改變不了「資產為王」的大局面。他並預期，中國或將很快推出QE，而人民幣匯率恐因此承壓。


　
歷史鐘擺周而復始


　
　　陶博從過去70年「歷史的鐘擺」講起，從二戰後的首30年，美歐奉行「凱恩斯經濟學」並推行國家資本主義，帶來戰後30年的繁榮；而這帶來財政赤字暴漲、美元跟黃金脫勾、工會坐大、市場經濟失效，人類社會迎來罕見的滯脹浪潮。

 

 


　　此後「列根革命」應運而生，隨之而來的是「小政府，大市場」，效率超越公平，資本市場引導經濟發展，背後種種邏輯被稱為「貨幣主義學派」，再延續30年繁榮。

 


　　然而，當將經濟大船的掌舵交給華爾街，槓桿難以為繼，接下來的後果就是全球金融危機，「時代的鐘擺又從效率向公平轉移」。不過，由於結構性改革缺位，全球進入印鈔票時代，通過金融資產價格的暴漲來推動經濟增長，背後則是「現代貨幣理論」。


　
印錢的大邏輯難改


　
　　陶博強調，從戰後幾十年「鐘擺」的擺動來看，潮流不以個人意志決定，而是時代發展的必然產物，這正正是從美國到歐盟、從日本到中國，執政者齊將眼光聚焦「分配」。當中產階層萎縮、工資跑不過通脹，貧者愈貧/富者愈富，通過財政支出來維持經濟相對平穩發展，鈔票隨之愈印愈多。

 

 


　　「在這個邏輯下，QE是結束不了的，因為貨幣政策和財政政策是同一硬幣的兩面，財政不正常化，貨幣正常化是走不遠的。」他認為，這兩年貨幣環境正常化不過是歷史鐘擺中的一個小浪花，改變不了印錢的大邏輯，也改變不了資產為王的大局面。未來的世界仍分為兩種－－會投資，和不會投資。中期來看，在創造力、生產力出現大幅度提升前，世界走不出QE的怪圈。當經濟再一次衰退、市場再一次動盪，更大的QE將堂而皇之出現。尤其當金融不穩定時，「聯儲之前將利率如何激進地加上去，未來就可能如何激進地減下去。」


　
印錢或令人幣承壓


　
　　倘如激進減息真的發生，過去18個月暴漲的美元匯率將如何？陶博預期，美國加息周期近尾，而歐洲或還有進一步空間；美國經濟或進入衰退，而歐洲或能幸免，所以美元匯率料進一步貶值，「如果美國金融不穩，如果聯儲需要三四次減息，美元匯率今年或見98。」

 

 

 


　　那麼中國又如何？他表示，中國經濟最壞的時間已經過去，但直言，「請大家把過去中國的成功，全部從記憶中間消除」，因為只有將過去的記憶消除，才能在未來做出正確的判斷。他以中國信貸/GDP比例為例，穩定的曲線從2007年起比例暴漲，信用擴張帶來增長奇跡、房地產/消費繁榮、人民信心飛躍；但到2020年疫情爆發，曲線一度急升之後下行，「別看它下來不多，這個就是大問題」，隨之而來就是房地產、P2P、消費、民企信心等一連串問題。

 


　　從首季內地新增人民幣信貸井噴10.6萬億元看，中國政府現在做的事情跟2009年「四萬億」是同一套路，但乘數效應大不如前，背後玄機在兩個字－－信心。歸根究柢，中國需要重新塑造信心。」

 


　　他預期，靠目前的貨幣政策最多只能將即將發生的危機往後推一推，不可能本質解決問題，解決過去幾十年積累的債務問題，只有一條路可走，「就是印錢、把它貨幣化，用流動性把觸礁的經濟浮起來。這件事並不光榮，但不走這條路，實際是無路可走……甚麼時候走，取決於一念之差。」而倘若真的QE難免，到時候人幣匯率貶值也難免。(zz)

 

撰文:俞瑾

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