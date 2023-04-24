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【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥

24/04/2023

　　貴絕全球的香港樓價去年回調15%，今年年初似進入小陽春後，再進入好淡爭持。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬周六(22日)出席「陶冬看2023年:政策轉變之年」，論及本港樓市時明言:「我看好」「今年料小升」；又指本港聯繫匯率較過往更穩妥。


　
美息走勢明朗，港地產將向好


　
　　他解釋，影響香港樓市有三大勢力，包括:一，美國利率；二，中國資金；三，本地投資情緒。目前看，內地資金大量湧入香港可能性不大，因為全面通關後「人可以逐漸過來，錢還是沒有通關」，因此不會給港樓帶來太大支持。但他話頭一轉指，香港樓市最大的因素是美國利率周期已經結束，而且在此利率周期中，香港的加息並無同步進行，令港人遭遇的資金成本相對較小。聯儲一旦進入減息，香港這個流動性依然泛濫之地，港幣利率也應該下行，雖然港銀開始時會較謹慎。

 

 

 


　　他認為，港樓前段時間為試探觸底過程，今年料小升，當市場對未來美國利率周期更明朗的時候，香港房地產市場一定會看好，但需要一段時間。


　
最大信心來源為中資市場份額


　
　　那麼，又如何看本港銀行結餘見15年新低？陶博指，金管局(HKMA)自2月至今多次出手干預承接港元沽盤，令大家對聯繫匯率話題重燃興趣，但他指，「這與其說是聯繫匯率穩定不穩定，倒不如說是美元和港元利差引發套利的問題。」他指，自1998年後，香港聯繫匯率作出兩次很大的修正，現時機制較過往更穩妥。

 

 


　　 他強調，自己信心的最大來源，是現時中資和本土銀行在香港同業拆借市場中的佔比份額大了很多，如果再出現1998年式的渾水摸魚、無視市場規律的橫衝直撞，投機者的成本可能會很高，「也許一夜之間，中資銀行都停止在拆借市場放出港幣流動性，一旦沽空後無法平倉，成本將相當高，這種風險絕對不低。」

 


　　他表示，由於外部衝擊而導致聯繫匯率坍塌，機會不大；如果出現調整的話，估計是以資產價格的形式，而不是匯率機制的形式。如果美國從加息走向減息，香港面臨的壓力也將明顯紓緩。

 

 

撰文:俞瑾

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