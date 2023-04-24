【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」 AI勝者全取遊戲

ChatGPT橫空出世，引發全球科技巨企爭相布局生成式AI(generative AI)，並引發應試教育、失業大潮的隱憂。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬周六(22日)出席「陶冬看2023年:政策轉變之年」時就指，中國未來十年的三大故事，一是頭部(世界級領先國企)，二是硬核科技，三是AI賦能；而未來20年，中國將從土地紅利轉向數據紅利，並成為第一個邁進數據時代的國家。





人類處多周期疊加動盪的拐點



他認為，人類正處於幾個周期疊加動盪的拐點上，拐點不僅是GDP、貨幣政策拐點，也包括科技、人口、糧食的拐點。每個人都需要開拓眼界，因為技術正接近突破邊緣，例如AI可能給各行各業帶來顛覆性革命，「當你可以運用好AI，你就可以佔領市場的高地。」



他強調，AI是有關加速度，「你比別人早一步，你比別人早一個月，可能你的競爭對手再也無法追上你，這是一個winner takes all的遊戲。」他續指，相比平台(如淘寶、微信、亞馬遜)都屬中心化營商模式，AI是對所有經濟部門賦能普惠的過程，「到了下一個AI時代，是怎樣把AI向插卡式插到不同產品、行業上去」，這個過程到來的時間會比我們想象快得多。



他認為，ChatGPT未來20年還存不存在，現在不知道，但其歷史使命已達到--即爆紅令全球對AI的投資超過一萬億美元。隨著AI將迎來矩陣式發展， 「大家不妨想一想，在這個新的時代變革的時候，我有甚麼特點，我怎樣把自己和新的時代連在一起，未來的四大突破--AI、生物科技、新材料、終極能源，都離我們不遠了。」他預期，未來顛覆將一個接一個到來，祝大家把握機會做出一番成就。

撰文：俞瑾

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