  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【銀色債券】保證息率5厘，銀債抽幾多手最划算？專家話你知！

28/07/2023

 　　想穩賺5厘高息的老友記把握機會啦！新一批銀色債券今日（28日）接受認購，保證息率由4厘調高至5厘，認購期由今日上午9時至8月9日下午2時。只要你是明年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）的香港居民就可以認購，年期三年，每手一萬元，每半年派息一次，究竟認購幾多手最划算？一齊看看專家意見。

 

 

保證息率料吸引「銀髮族」

 

　　 耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於是次發債對象為60歲以上「銀髮族」，該批客戶一向追求穩定收益為主，而近期港股市況較為難以捉模，預期「銀髮族」除已將固定的資金放於銀行作定期外，保證息率的銀色債券也會吸引他們購買，銀色債券成為其有穩定回報的考慮之列。預期今次銀債錄得超額認購機會甚高，建議每人認購10至15手。

 

中銀倡申購25至30手

 

　　 中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，預計今次銀債發行將吸引30萬名合資格投資者認購，平均每人申購20手，相信超額認購機會較大，由於銀債按循環機制配發，建議流動性充裕的投資者可申購25至30手。他又提到，去年透過網上銀行或手機銀行申購銀債的比例達40%，相信這一比例會持續增加，中銀香港的180家分行亦會設特快專櫃，協助有需要的長者認購。

 

恒生料客戶反應踴躍

 

　　 恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，在投資市況較為波動的情況下，相信對追求穩健收益的年長客戶而言有一定吸引力，是一項回報穩定的投資選項。去年恒生客戶認購銀色債券的總人數已打破歷年紀錄，相信今次客戶的反應亦會甚為踴躍。

 

工銀亞洲料認購金額及人數較過往高

 

　　中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對目前波動的投資環境，加上市場預期明年初美國或考慮減息，今批3年期的銀債於市場上更具吸引力，加上每半年派息一次，可為銀齡族提供相對低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇，估計今次認購金額及人數會較過往為高。

 

　　渣打香港財富管理業務主管何文俊則指，去年渣打香港接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成，預期今次的認購反應同樣踴躍。

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

1 2

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

85.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.820

異動股

01919

中遠海控

8.210

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,459.29
    +176.57 (+0.500%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,582.23
    +44.82 (+0.988%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,316.66
    +266.55 (+1.897%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升328.757
變動率︰+8.188%
較港股︰+1.41%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.743
變動率︰+8.018%
較港股︰+1.06%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升358.474
變動率︰+5.899%
較港股︰+2.30%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升4.485
變動率︰+2.954%
較港股︰+0.11%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升8.000
變動率︰+24.417%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.670
變動率︰+15.247%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升6.320
變動率︰+13.262%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升13.540
變動率︰+13.022%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升36.830
變動率︰+6.599%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升64.060
變動率︰+4.845%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰升71.330
變動率︰+4.682%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.200
變動率︰+4.459%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/07/2023 21:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/07/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/07/2023 21:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 85.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 01919 中遠海控
  • 8.210
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 109.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.700
股份推介
  • 01458 周黑鴨
  • 3.280
  • 目標︰$4.80
  • 01760 英恒科技
  • 5.030
  • 目標︰$5.50
  • 02331 李寧
  • 46.100
  • 目標︰$51.50
  • 00762 中國聯通
  • 5.590
  • 目標︰$5.80
  • 00839 中教控股
  • 7.050
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 350.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.900
  • 00708 恒大汽車
  • 1.240
  • 00388 香港交易所
  • 324.200
  • 00005 滙豐控股
  • 64.800
報章貼士
  • 00119 保利置業集團
  • 1.840
  • 目標︰$2.10
  • 00817 中國金茂
  • 1.250
  • 目標︰$1.62
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 9.500
  • 目標︰$9.50
熱炒概念股
即時重點新聞

28/07/2023 16:39  《盤後部署》恒指單日轉向突破兩萬無懸念，東方甄選上望49元

28/07/2023 16:54  渣打料明年平均淨息差達1.75%，本港有條件再上調最優惠利率

28/07/2023 17:59  【銀色債券】滙豐:銀債認購宗數及金額均創開售首日新高

28/07/2023 15:47  【大國博弈】中方轟美拒邀李家超赴APEC錯上加錯：已嚴正交涉

28/07/2023 14:23  《本港樓市》房屋局：一手私樓潛在供應10.5萬伙，按季減二千

28/07/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒１億元，買恒生國企沽東方甄選

28/07/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】多間大行升小鵬目標價，野村降中資電訊股目標價

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

28/07/2023 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７９８８，隔夜拆息維持５厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》上半年房貸餘額降，國企利潤增5%，滬綜指周升3%
人氣文章

新聞>財經熱話

美匯急升金價創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？
人氣文章

新聞>中國故事

【恒大困局】恒大清盤聆訊7月31日舉行，連串數字解讀債務困境
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

工展會購物節8月初開鑼！逾300個攤位！低至1折掃平貨、日派千份免費雪糕！一文睇晒詳情、抽獎嬴機票方法 1
人氣文章

趣味投資法．丁汀

投資組合的構成
人氣文章

時事要聞

熱浪籠罩全球 港36.1℃破今年紀錄
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

前度結婚了，新娘不是我，反而得啖笑！渣男前度刻意update感情現況，是示威還是想擦存在感？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

福岡山王寺風鈴祭：於夏日限定四千風鈴隧道，讓隨風搖曳的清脆鈴聲療癒心靈
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Seaview and CVIEW：M+頂層高級江蘇、浙江、上海名菜！香噴噴本幫燻魚、慈禧最愛樟茶鴨、矜貴鮮味蒸鰣魚、清甜爽脆河蝦仁
健康好人生 Health Channel
人氣文章
枕頭套7天不洗含菌量比廁所板多1.7萬倍！滋生2種惡菌、瞓醒周身痕！徹底清洗床上用品要做齊3件事！ 1
人氣文章
35歲或以上港人輕度缺碘？碘攝取不足可令胛狀腺腫大或功能不足！這7種食物最易攝取！
人氣文章
免疫力差易「生蛇」宜打疫苗 患紅斑狼瘡等高危 100免費接種名額助基層
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事28/07/2023
《神州經脈》上半年房貸餘額降，國企利潤增5%，滬綜指周升3%
人氣文章財經熱話28/07/2023
美匯急升金價創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？
人氣文章中國故事28/07/2023
【恒大困局】恒大清盤聆訊7月31日舉行，連串數字解讀債務困境
人氣文章財經熱話28/07/2023
【收市短打】央行超級周後，港股直撲兩萬點？溫傑：留意中央出招＋重磅藍籌業績（有片）
人氣文章財經熱話28/07/2023
《嚟緊炒D乜》理文造紙成功築底，中線目標價3.93銀
人氣文章香港要聞28/07/2023
房屋局：一手私樓潛在供應10.5萬伙，按季減二千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金