【高息定存】富邦新推6個月定存息4.6厘，花旗續5.2厘搶客

再有銀行調高定存年利率，爭取吸納更多港元資金，想穩陣收高息就勿失良機啦！富邦銀行最新6個月港元定存息高達4.6厘，3個月定存也有4.5厘。起存額100萬元，客戶以新資金於分行辦理港元「快閃定期」就可獲取。

花旗昨日已上調3個月港元定存年息至高達5.2厘，起存額5萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元。如果沒有投資產品，3個月存息亦有5厘，其他條款相同。

建行亞洲入場費僅1萬 3個月最高4.6厘

另外，建行亞洲也調高年利率，當中1個月、3個月、6個月、12個月分別調高至3.8厘、4.6厘、3.65厘、3.65厘。入場費500萬，個人客戶、並以新資金透過分行辦理就可獲取。如果想入場費再低一些，起存額1萬元，3個月年利率亦達4.6厘，適用於全新貴賓理財或貴賓晉裕客戶，並以新資金透過分行辦理。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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