【高息定存】銀行紛加存息搶銀債退款，大新3個月最高5.1厘

政府即將公布銀色債券的分配結果詳情，當中或有大量的銀債退款，近日多間本地銀行上調港元定存利率搶銀債退款，若做大額定存，收息隨時多過銀債！建行亞洲最新上調2個月及3個月港元定存年息至高達4.2厘和4.7厘，1個月港元定期亦高達4.1厘，起存額為100萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。

大新3個月定存息最高5.1厘

大新銀行亦上升定存利率，全新VIP客戶存入10萬至50萬元新資金，3個月定存年利率最高為5.1厘，6個月為4.5厘。若存入20萬至低於100萬元，3個月港元定存息亦升至4.8厘。

大眾銀行亦上調3個月港元定存年息至高達4.1厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

另外，虛銀天星銀行亦上調3個月港元定存年息至高達4.2厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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