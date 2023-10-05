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【高息定存】逾十家銀行美元定存5厘或以上，3個月最高5.7厘

05/10/2023

　　儘管美聯儲在上月把聯邦基金利率目標區間維持於5.25-5.5厘，有關利率水平屬低息年代以來的高位，亦帶動本港的美元定期利率節節上升，現時最少逾10家本地銀行的3個月及6個月美元定存年息高達5厘或以上，當中，富邦銀行3個月美元定存年息更高達5.7厘，起存額為10萬美元，適用於「快閃定期」，新舊個人客戶以新資金透過分行辦理。

 

（資料圖片）

 

 

　　大新銀行3個月美元定存年息加至5.4厘，而6個月存期則高達5.5厘，存額為10萬至50萬港元，適用於全新VIP客戶新資金透過分行辦理。建行亞洲3個月美元定存年息高達5.25厘，起存額為40萬美元，適用於客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　中銀6個月美元定存年息高達5.2厘，起存額僅為1000美元，適用於「新資金特優定期存款」透過網上銀行或手機銀行辦理。另外，東亞6個月美元定存年息亦高達5.2厘，存額為200萬至5000萬港元，適用於新顯卓私人理財客戶以新資金，透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=usd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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