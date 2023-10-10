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【高息定存】綠債退款優惠3個月定存最高4.88厘，高息過綠債

10/10/2023

　　新一批綠色零售債券將於周三（11日）上市，多間銀行推出綠債退款優惠，東亞推出綠債退款優惠3個月港元定存高達4.88厘，較綠債保底息4.75厘還高，起存額為5萬元，僅適用於客戶憑該行綠債退款於分行辦理。

 

（資料圖片）

 

 

　　華僑銀行亦推出綠債退款優惠6個月港元定存高達4.8厘，存額為50萬元至800萬元，適用於客戶憑該行綠債退款及新資金於分行辦理。另外，該行綠債退款優惠亦有適用於存額為5萬至50萬元的客戶，6個月港元定存亦有4.75厘。

 

信銀國際推綠債退款優惠 儲蓄年利率高達7.28%

 

　　中信銀行（國際）全新客戶及現有客戶於10月30日前以綠債退款資金登記「大富翁存款」，可享儲蓄年利率高達7.28%。完成指定要求，更可參加「大富翁黃金之旅」大抽獎，獲得抽獎機會贏取限定版足金大富翁。優惠適用於持有該行、其他銀行或證券行之綠債退款。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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