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【高息定存】銀行減港元存息，恒生6個月險守4厘，南商4.5厘

09/01/2024

　　隨著年結過去，本地對港元資金的需求日益下降，近日本地多間銀行下調港元定存，若以較低入場門檻1萬元，恒生銀行6個月定存息減至4厘，險守4厘，適用於優越私人理財戶口透過網上銀行、電話或分行辦理。至於起存額為20萬元，6個月定存息則減至最高3.9厘。

 

 （資料圖片）

 

南商3個月及6個月最高4.6厘及4.5厘

 

　　南洋商業銀行下調1個月、3個月、6個月及12個月定存息至最高4厘、4.6厘、4.5厘以及4.25厘，但起存額需100萬元，適用於「智優息定期存款」，特選「南商理財」客戶，透過分行辦理。至於門檻較低，起存額10萬元，1個月、3個月、6個月及12個月存息則減至最高3.8厘、4.4厘、4.3厘及4.05厘。

 

　　交銀香港下調6個月港元定存息至最高4.3厘，起存額為2萬元，適用於「每日特息定期存款」，個人客戶透過電子渠道以新舊資金辦理。

 

建行亞洲逆市加息 1個月最高4.3厘

 

　　不過，建行亞洲卻逆市加息，上調1個月港元定存息至最高4.3厘，存額為1萬元至500萬元，適用於全新貴賓理財客戶，透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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