機管局零售債首掛收報101.6元，一手帳面賺160元

機管局零售債券(04701)首日掛牌，今早（6日）開報101元，較發行價100元高1%，全日收報101.6元，升1.6%，成交3439.6萬元，以每手100股計，不計手續費，每手帳面賺160元。

（Tony攝）

機管局指，零售債券收到合共約17.52萬份有效申請，涉及認購債券本金金額為156.91億元，以發行總額50億元計，超購2.1倍，每人穩獲兩手，最多獲發3手。

零售債券具標誌性意義

財政司司長陳茂波出席發行儀式致辭時表示，是次機場零售債券超額認購，成績令人鼓舞。他表示，該債券有標誌性意義，讓投資市場多一個穩定和安全投訴選項，亦符合政府推動普惠金融的目標，讓大眾體會到金融中心發展的實質好處；機場零售債券亦為其他非官方機構做好榜樣。

三跑有助機場容量增加五成

（Tony攝）

香港機場管理局主席蘇澤光則表示，三跑計劃耗資140億元，機管局選擇靠投資市場融資，是為了減輕對公共財政負擔，亦增加債券市場多元化和流通量，讓公眾有份參與。

他又提到，機管局在疫情期間努力推進三跑項目，有信心今年內可完成，並會按需要逐步投入服務。三跑項目完成後，機場容量將可增加50%。

撰文：經濟通採訪組

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