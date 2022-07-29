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總結金融市場7月走勢

29/07/2022

當我們要佈局下步要該如何操作，都必須要知道金融市場正在發生著甚麼事情，而在策劃該如何執行交易。因此，我們會梳理整體7月的走勢。目前各國的通脹率維持高位，美國的通脹再次突破新高9.1%，英國的通脹率也高達9.4%，歐洲的通脹率8.6%。而從整體的數據來看，高位的通脹開始逐漸的影響各國的家庭支出與消費情緒，導致市場都對未來經濟相對的悲觀，並大幅的提升了避險情緒。此外，我們也可從美債收益率曲線也開始顯示倒掛，並暗示未來會進入衰退概率大幅的提高。基於市場擔憂未來經濟會陷入衰退，資金便會往向美債，美元的走勢。而相反的對風險產品的需求大幅減低（股指，加密貨幣，原油）都進入了下跌趨勢。目前市場會關注各國央行的加息對經濟實體的影響，由於各國央行加息原因都是為了穩定商品的價格，來保持未來經濟健康的發展。因此，接下來我們要關注各國央行是否可在控制通脹的期間，並不讓經濟體系陷入衰退。

 Vantage Market, 王健興, 通脹

 

7月黃金都經歷了一波強勢的下跌趨勢，基於各國央行大幅的加息，而開始逐漸降低市場對商品的需求，讓貴金屬短期內較難扭轉趨勢，並判斷這期間商品的價格走勢並不樂觀。但未來全球可能會面臨經濟衰退，市場便對國家的信心降低，資金便會開始逐漸的望向貴金屬產品來保值。從長遠的來看，我都認為黃金會持續進行上漲走勢，由於從宏觀經濟來看，美國的債務一直持續的提升，2020年為了拯救市場，便啟動了貨幣寬鬆，而未來並會在把貧富值的距離拉開，並逐漸增加美國內亂，示威也會持續的增加。此外，有些國家開始想脫離美元來進行交收，在未來會動搖美元的地位，而在這期間並會增加黃金的需求。  

 

 王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 通脹

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