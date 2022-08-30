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黃金是否會強勢回歸？

30/08/2022

基於上周四美國聯邦公開市場委員會會議紀要可顯示，美聯儲認為通脹會維持高位，並聲稱會持續的加息直到通脹開始明確的大幅的下跌，才會開始放緩加息的幅度，而便間接的導致美元的需求逐漸提高，而風險資產便大幅的受壓（股指，加密貨幣，澳元，紐元）此外，我們也可從美債收益率也顯示逐漸的上漲，並證明市場也認為美聯儲短期內也會持續的加息，也導致黃金進行大幅的下跌趨勢。而近期的各大企業的季度報告也顯示好轉，並對股指進行小幅的上漲，也對黃金不利。因此，短期內受到股指與美元的上漲都對黃金受壓，但從各國的經濟走勢可顯示， 未來黃金的上漲空間會相當的大。

 

在2020年各國都受到疫情的影響，並開始啟動一波大幅的降息與貨幣寬鬆來對抗疫情對經濟的影響，並大幅的增加美國的財政赤字，導致不確定性因素逐漸的上漲，而在2022年各國面臨了高通脹率，而加上俄烏之間的戰爭加深供應鏈問題，並讓各國央行進加息與收緊貨幣政策來降溫市場的需求。近期，美國總統拜登也將《通脹抑制法》簽署為法律，設定 15% 的最低企業稅率，也來降低市場的通脹。目前美國想利用貨幣與財政政策來降低市場的需求，來間接降低通脹率，但從歷史數據來看，美國想把通脹降低必須會放緩經濟，而逐漸會陷入衰退。因此，長期內我們看好黃金會進行大幅的上漲。

 

目前我們需要等待美聯儲在持續的加息75基點，並逐漸從美國的失業率開始逐漸的上漲，而消費情緒也大幅的下跌，才會讓美國的通脹率持續的受壓，而間接的帶動黃金的走勢。因此，下周我們持續留意美國的非農數據，如果開始逐漸的下跌，並證明衰退情緒會上漲，便會讓黃金進行上漲走勢。  

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 黃金

 

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