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美元指數會持續的突破新高！

02/09/2022

        基於美聯儲主席鮑威爾在週五的傑克遜霍爾研討會持續的鷹派發言，並聲稱“首要目標是降低通脹率至2%”，而為了達成此目的經濟放緩也在所不辭，也暗示9月加息75 基點也表示合理，但一切都會以經濟數據來調整未來的加息幅度。 此信息公佈後，美元便開始進入一波強勢的上漲走勢，而對風險資產大幅的受壓（股指，加密貨幣，澳元，紐元）而黃金也下跌了將近30美元的波動幅度。 目前我們預期美聯儲會持續的加息，而導致美元在未來有非常大的上漲空間，並建議可操作做歐元兌美元，英鎊兌美元的空單。 由於歐洲與英國未來會面臨能源危機，並讓整體的經濟體系收到威脅，也會持續提升了避險產品（美元）的上漲走勢。

        從上週五美聯儲主席的發言，市場便開始加大了9月加息75基點幅度，由於就業的需求持續的上漲，通脹率也保持歷史高位8.5%，消費情緒也逐漸的走高，而美聯儲主席加息的就是為了降溫市場的需求，來達到價格的穩定性。 因此當市場的需求提高，並代表美聯儲未來會持續的加息，也導致美元會長期上漲。

       從技術分析可顯示，美元已經突破了前高108.00，也開始形成了N之型的上漲形態，而EMA（平均均線）也顯示有較大的上漲空間。 從波浪理論可顯示，美元指數還在進行5浪的上漲走勢。 目前我們建議可持續建倉做多美元兌日元，由於日本會持續維持貨幣寬鬆與負利率，並讓日元持續的貶值而説明（USDJPY）的上漲走勢。 此外，歐洲與英國面臨短缺能源的關係，並在不久的未來會面臨能源危機，並讓歐元與英國會持續受壓，也建議可操作（EURUSD，GBPUSD）的空單。

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

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