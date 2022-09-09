市場重點關注美聯儲9月的利率決議！

目前市場最關注的是美聯儲在9月加息的幅度，基於美聯儲主席鮑威爾聲稱 「未來的加息幅度都會以經濟數據來調整」 市場便持續的利用經濟數據來猜測美聯儲9 月的加息幅度，並在短期內對美國的經濟數據的敏感度大幅的提高，波動率也持續的提高，而美元會持續的大幅的影響整體金融行業的產品。 基於各國央行持續的加息都是為了降低市場的需求，便間接降低通脹率，市場便預期各國央行為了大幅降低通脹率，並會把經濟體系更快的推進衰退週期，也導致避險情緒大幅的提高，便説明了美元的上漲走勢，也漸漸的降低了對風險資產的需求。

從近期美國的非農數據可顯示，美國的就業需求維持強勢，但失業率與平均時薪開始放緩，並證明就業的需求逐漸放緩，也逐漸達到美聯儲的預期值。 但是考慮到美國的通脹率持續維持高位8.5%，而從其他的美聯儲成員也持續的鷹派發言聲稱降低通脹率直到2%，才是最終的目的，也同意9月持續維持75 基點加息幅度。 目前從「聯儲觀察 」工具最新顯示，美聯儲會持續三次75基點的加息可能性在於60%，而50 基點並在40%。 接下來市場便會重點關注9月的消費者價格指數，在決定9月的加息幅度。 如果美國的消費者價格指數再次比預期的低，並會降低美聯儲在9月的加息幅度，而短期內會降低了對美元的需求，便會對黃金受到提振。

從技術分析可顯示，美元持續的進行強勢上漲趨勢，也突破了109.00的關鍵阻力位，並判斷短期內美元極難扭轉趨勢。 因此，建議持續的佈局做多美元的相關品種。 基於美元持續的進行上漲趨勢，便對黃金持續受壓，並判斷短期內黃金會持續的進行下跌趨勢，建議大家逢高做空會比較優勢。

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

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