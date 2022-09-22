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未來哪些是最佳的交易品種！？

22/09/2022

2022年已經將近過了大半了，而今年都發生了較多突發事件，而導致市場在這幾個月都要非常大的波動。 從1月開始經濟體系開始從疫情復甦，並導致了供應鏈問題，而提高了各國的通脹率，2 月俄羅斯與烏克蘭併發生衝突，加深了對原油與食物的供應鏈問題，便大幅的提高通脹率。 接著各國央行便開始進入加息週期，來達到降低市場的需求，而平衡供需關係，在這過程中市場需求開始逐漸的放緩，各國零售開始逐漸的下跌，失業率也開始漸漸的上漲，並可預期未來各國的經濟體系會陷入放緩期。 因此，這幾個月市場避險情緒大幅的提高，並加深了對美元與美債的需求，而間接的對風險資產（股指，加密貨幣，澳元，紐元）受壓，也對黃金產生較大的影響。  總結來說，基於各國央行開始加息與收緊貨幣政策，經濟體系開始逐漸放緩，市場便對風險產品需求大幅的降低，就像加密貨幣從48000下跌至17500（-63% ），SP500也從4818下跌至3635（-24% ），反而對流動性較好的品種的需求提高就像美元上漲了將近（+17%）。

 

從目前來看，各國央行開始大幅的加息，來降低通脹率，並預期2024年失業率會大幅的提高，經濟體系便會開始進入放緩期，便會在那期間會非常利於貴金屬產品（黃金，白銀，白金）由於近期美元的需求大幅的提高，在短期內會對黃金受壓，但是當各國經濟體系開始逐漸放緩，便會是黃金發揚光大的時候。 從技術分析可顯示，黃金在2022年都持續的形成強勢的下跌趨勢，將近41美元的波動幅度，並預期短期內會持續的下跌，從EMA（平均均線）也顯示強勢的下跌，如果1600 的強力支撐再次被跌破，並可預期會持續下跌至1575的價位。

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

 

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