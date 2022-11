以創新方法解決新挑戰 — 王迪文

社會近年出現跟上時代變化的創新點子,以社會創業(Social Entrepreneurship)的形式,嘗試改善年青人的精神健康。創業暢銷書《精益創業》(註1)中提到:「企業家精神旨在在極端不穩定的條件下創造新產品和服務。」在眾多的社會創業案例當中,有不少均集中在處理年青人的精神健康,以創新的模式發掘更自主,更人性化的設計,嘗試改善不同狀況的精神健康問題,與後疫時代這極端不穩定的環境下與有需要者同行。

美國一個第四波疫情後的研究(註2)訪問了1,648名大學生,發現當中有40%受訪者有中度或以上抑鬱症(DASS-21)。而根據MindHK發表對第五波疫情的問卷研究(註3)結果,在隨機抽樣的1,000人中,49.4%人已出現輕至嚴重的抑鬱症狀(PHQ-9),受訪的18-24歲年青人中,亦有63%有輕至中度抑鬱症狀。有關疫情對香港人的影響,比起數字,那些屬於你我──足不出戶和社交隔絕的體驗也許更有說服力,人的生活模式被重新定義。對年青人而言,這可能不是顯而易見的變動,但這不止於他們的生活,這可是成長模式的轉變。面對巨大的變化,會為年青人塑造一個怎樣的靈魂,引導去一個怎樣的未來呢?

針對年青人精神健康的創新方案

針對紓緩年青人輕至中度的抑鬱症,Care Bear透過遊戲化的服務,為年青人建立精神韌性和提供支援網絡。在社創基金的資助下,Care Bear成功開發手機應用程式進行測試,透過1對1用家配對,讓玩家進行連結現實的互動遊戲,以S.M.A.R.T.原則設計任務,用家可以從遊戲中互相傳送挑戰,並在現實中完成,最後賺取分數,換取成客製化的自我關顧箱。

Care Bear透過與現實連結的手機遊戲,紓緩年青人抑鬱症狀。

社企Elite Thai Boxing的青年梯隊則開創「Box Breakers」社創項目,利用泰拳訓練作為有效的心理療法,為患有精神疾病的年青人和弱勢青年融入社會。針對不同學員的心理疾病需要和需求,利用不同的泰拳風格提升學員的身體和心理健康。除此之外,亦會透過泰拳教練與學員進行社交互動,提升學員的自尊心和自信心。項目更提供機會讓弱勢青年成為教練,增加弱勢青年在社會的競爭力。

Box Breakers透過泰拳為患有精神疾病的年青人和弱勢青年提供心理療法。

除了以遊戲和泰拳等創新方案應對精神健康的新挑戰,更有透過空間紓緩情緒的社創項目。「匿」針對缺乏個人空間或受情緒問題困擾人士,為學業、生活和工作壓力大的學生和成年人提供School LAY和Office LAY等服務,用家可以在融合音樂、大自然和寧靜等多個紓壓的設計元素的獨處空間內,宣洩情緒和放鬆享受,並提升公眾對壓力的關注。

匿透過包含多個紓壓設計元素的獨處空間,讓用家可以紓緩情緒。

註:

