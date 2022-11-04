「社創新城寨 ＠社區 x 學校 x 青年 分享會」: With, By and For youth - 謝思熹博士、曾巧宜

根據《世界青年報告》（2020），15至24歲的青年有12億，佔全球人口的16%，故此，聯合國教育、科學及文化組織提出“With, By and For youth”的概念，一方面建立和支持青年主導的倡議網絡，以迎接未來世界的挑戰，建立更美好的世界想像；另一方面則是讓世界各地的青年能成為世界改變的參與者、領導者以及合作夥伴，建立平等多元共融社區，讓社區能可持續發展及建設和平。



2021年，我們在九龍城區舉辦「社創實驗室──城市願景工作坊（SE LAB - Community visioning workshop）」，並邀請12位從事「長者」、「青年」、「共融」範疇的社會創業家分享自身的嘗試、願景，並與官、商、社、民、學等界別以九龍城區的需要為試點完成策略規劃工作坊。



今年我們以「By youth - For youth - With youth」為題組成跨界別的合作平台，讓青年能參與共建美好社區。我們將於11月15日舉辦「社創新城寨 ＠社區x學校x青年」分享會，以「By、For、With」的概念分成三組主題演講，分享過去一年我們與青年及學校於九龍城社區的工作和嘗試：



▍主題一：By youth － 服務學習新想像



「服務學習」就是透過「服務」而獲得「學習」的果效，然而一般服務學習可能只是探訪老人院、執垃圾、派飯等的單次服務，欠缺長遠的規劃，也難真正達到「教育」的果效。今年我們嘗試聯絡長屋設計及科技、地區組織及專上學院思考技巧與價值並重的服務學習，為20名青年提供6堂免費課程，教授基本家居維修及溝通技巧，培訓其成為長者維修服務大使，並為5區共60戶有需要長者提供上門探訪及維修服務，維修項目包括：供應及安裝座廁加高器、供應及安裝扶手等，藉以減少長者在家居跌倒的風險，提升長者居家安老的家居質素，是次構思做到關係建立之餘，也嘗試豐富學習的果效。另一面，我們也嘗試與禮賢會彭學高紀念中學合作，將設計思維與服務學習融合，並與區內組織及社創合作，讓青年就「兒童」、「少數族裔」、「傷健共融」、「特殊學習需要」四個範疇設計、構思、籌劃及推行互動服務體驗，讓高中生能自主參與服務學習的體驗，也讓參與學生能與社會弱勢同行同創，感受他人所感受，經歷他人所經歷，與他者結連，在服務他人同時，反能讓自己得益，明白到「弱勢社群不是絕對的弱，而是相對的弱」，只要有合適平台，他們都能發揮長處，共建社會。



▍主題二：For youth － 創建美好多元社區



要讓香港繼續成為下一代宜居的城市，除了設施硬件及金融經濟發展外，也要在軟實力上建立美好多元社區。要建立美好的社區願景，避免身障者或弱勢族群被孤立或隔離於社區之外，少不了跨界別的合作，以利他精神來成就眾人利益，促成社區互助生活圈。有見第五波疫情嚴峻，我們聯同多個基金會開展「愛。鄰舍」計劃，並連結了商界、社會企業（社企）、非牟利機構、特殊學習需要家庭共同協作，透過購買社企產品，提升他們的生存能力，以繼續聘請弱勢人士，以及派發物資，支援社會上有需要人士應對第五波疫情，並為他們送上祝福。項目一共與20間社會企業合作，包括購買8,000份福袋（內含湯包、麵食、紅米、花生油、茶包等日常必需食品，以及一張心意卡），從不同社企餐廳購買7,500個飯盒，派發予弱勢家庭。此外，我們特意邀請180名特殊學習需要學生參與2節網上繪畫課堂，並繪畫了330款心意卡，隨福袋贈送予有需要的家庭。同時，誠如去年在「共融」主題所總結，真正的共融不止於關心人類社群，更要將我們的關注連繫自然，整體的生命，是跨種族，跨文化的溝通與連結。故此我們今年夥拍遊沐推動「感 • 覺 — 大自然療癒社區計劃」，透過大自然療癒，協助不同群體放鬆減壓，計劃更舉辦全港首個「抱樹日」，帶領多元社群包括兒童及青少年、基層家庭、身心障礙人士、智力障礙人士和少數族裔人士，享受大自然療癒體驗。



▍主題三：With youth － 青年共創：由實習到社會創業



未來教育發展講求素養的培育多於知識的灌輸，故此我們一直以「6C」核心素養框架設計社創實習計劃，讓同學能在與社創家相處中培育品性，包括公民素養、溝通能力、批判性思維與問題解決能力、協作能力，以及創造力與想像力。今年暑假，兩位老師帶領10位中學生參與社創實習的工作，期間學生得以看到弱勢社群不只是收取者，而是能透過發揮自身長處，自我充權。同時，讓青年人投入社創，既可以追夢，並為將來人生打算，也是透過幫人和解難的歷程，反過來模塑自身品格，讓人得以成長。故此在大專實習上，我們讓參與青年成為共創者設計擁有自身特色社創方案，學效社創家回應社會需要。透過不斷助人與實踐的過程，這群社創家的生命漸漸找到了聚焦點，在不斷重複實踐、經歷痛苦和反省中成長，慢慢磨去棱角，讓過往的經歷、經驗、性格，找到一個新的和合適的發揮方向。現時全港有700間社企，如將部分由年青人主導的社創計劃一併計算，則約有1000間，其中約有一成有提供實習。如日後增加社企數量及實習機會，相信對青年及香港社會都有所裨益。



為孕育及栽培香港未來的主人翁，社會大眾必須創設合適青年成長、參與及共創的平台。而學校與社區作為青年成長的空間，兩者又應擔任何種角色，又如何能凝聚不同社會資本，協助青年成長，是次分享會將帶來相關的討論和借鑑，歡迎各界人士到場了解和支持。



【社創新城寨 ＠社區 x 學校 x 青年 分享會】



日期｜2022年11月15日 星期二

時間｜上午十時半至下午十二時半

地點｜土瓜灣道86號順聯工業大廈3樓B室

費用｜全免

對象｜教育界工作者及相關人士



報名連結｜https://www.surveycake.com/s/dKwnz

了解更多｜shorturl.at/fpETU