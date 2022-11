04/11/2022

「社創新城寨 @社區 x 學校 x 青年 分享會」: With, By and For youth - 謝思熹博士、曾巧宜

根據《世界青年報告》(2020),15至24歲的青年有12億,佔全球人口的16%,故此,聯合國教育、科學及文化組織提出“With, By and For youth”的概念,一方面建立和支持青年主導的倡議網絡,以迎接未來世界的挑戰,建立更美好的世界想像;另一方面則是讓世界各地的青年能成為世界改變的參與者、領導者以及合作夥伴,建立平等多元共融社區,讓社區能可持續發展及建設和平。

2021年,我們在九龍城區舉辦「社創實驗室──城市願景工作坊(SE LAB - Community visioning workshop)」,並邀請12位從事「長者」、「青年」、「共融」範疇的社會創業家分享自身的嘗試、願景,並與官、商、社、民、學等界別以九龍城區的需要為試點完成策略規劃工作坊。

今年我們以「By youth - For youth - With youth」為題組成跨界別的合作平台,讓青年能參與共建美好社區。我們將於11月15日舉辦「社創新城寨 @社區x學校x青年」分享會,以「By、For、With」的概念分成三組主題演講,分享過去一年我們與青年及學校於九龍城社區的工作和嘗試:

▍主題一:By youth - 服務學習新想像

「服務學習」就是透過「服務」而獲得「學習」的果效,然而一般服務學習可能只是探訪老人院、執垃圾、派飯等的單次服務,欠缺長遠的規劃,也難真正達到「教育」的果效。今年我們嘗試聯絡長屋設計及科技、地區組織及專上學院思考技巧與價值並重的服務學習,為20名青年提供6堂免費課程,教授基本家居維修及溝通技巧,培訓其成為長者維修服務大使,並為5區共60戶有需要長者提供上門探訪及維修服務,維修項目包括:供應及安裝座廁加高器、供應及安裝扶手等,藉以減少長者在家居跌倒的風險,提升長者居家安老的家居質素,是次構思做到關係建立之餘,也嘗試豐富學習的果效。另一面,我們也嘗試與禮賢會彭學高紀念中學合作,將設計思維與服務學習融合,並與區內組織及社創合作,讓青年就「兒童」、「少數族裔」、「傷健共融」、「特殊學習需要」四個範疇設計、構思、籌劃及推行互動服務體驗,讓高中生能自主參與服務學習的體驗,也讓參與學生能與社會弱勢同行同創,感受他人所感受,經歷他人所經歷,與他者結連,在服務他人同時,反能讓自己得益,明白到「弱勢社群不是絕對的弱,而是相對的弱」,只要有合適平台,他們都能發揮長處,共建社會。

▍主題二:For youth - 創建美好多元社區

要讓香港繼續成為下一代宜居的城市,除了設施硬件及金融經濟發展外,也要在軟實力上建立美好多元社區。要建立美好的社區願景,避免身障者或弱勢族群被孤立或隔離於社區之外,少不了跨界別的合作,以利他精神來成就眾人利益,促成社區互助生活圈。有見第五波疫情嚴峻,我們聯同多個基金會開展「愛。鄰舍」計劃,並連結了商界、社會企業(社企)、非牟利機構、特殊學習需要家庭共同協作,透過購買社企產品,提升他們的生存能力,以繼續聘請弱勢人士,以及派發物資,支援社會上有需要人士應對第五波疫情,並為他們送上祝福。項目一共與20間社會企業合作,包括購買8,000份福袋(內含湯包、麵食、紅米、花生油、茶包等日常必需食品,以及一張心意卡),從不同社企餐廳購買7,500個飯盒,派發予弱勢家庭。此外,我們特意邀請180名特殊學習需要學生參與2節網上繪畫課堂,並繪畫了330款心意卡,隨福袋贈送予有需要的家庭。同時,誠如去年在「共融」主題所總結,真正的共融不止於關心人類社群,更要將我們的關注連繫自然,整體的生命,是跨種族,跨文化的溝通與連結。故此我們今年夥拍遊沐推動「感 • 覺 — 大自然療癒社區計劃」,透過大自然療癒,協助不同群體放鬆減壓,計劃更舉辦全港首個「抱樹日」,帶領多元社群包括兒童及青少年、基層家庭、身心障礙人士、智力障礙人士和少數族裔人士,享受大自然療癒體驗。

▍主題三:With youth - 青年共創:由實習到社會創業

未來教育發展講求素養的培育多於知識的灌輸,故此我們一直以「6C」核心素養框架設計社創實習計劃,讓同學能在與社創家相處中培育品性,包括公民素養、溝通能力、批判性思維與問題解決能力、協作能力,以及創造力與想像力。今年暑假,兩位老師帶領10位中學生參與社創實習的工作,期間學生得以看到弱勢社群不只是收取者,而是能透過發揮自身長處,自我充權。同時,讓青年人投入社創,既可以追夢,並為將來人生打算,也是透過幫人和解難的歷程,反過來模塑自身品格,讓人得以成長。故此在大專實習上,我們讓參與青年成為共創者設計擁有自身特色社創方案,學效社創家回應社會需要。透過不斷助人與實踐的過程,這群社創家的生命漸漸找到了聚焦點,在不斷重複實踐、經歷痛苦和反省中成長,慢慢磨去棱角,讓過往的經歷、經驗、性格,找到一個新的和合適的發揮方向。現時全港有700間社企,如將部分由年青人主導的社創計劃一併計算,則約有1000間,其中約有一成有提供實習。如日後增加社企數量及實習機會,相信對青年及香港社會都有所裨益。

為孕育及栽培香港未來的主人翁,社會大眾必須創設合適青年成長、參與及共創的平台。而學校與社區作為青年成長的空間,兩者又應擔任何種角色,又如何能凝聚不同社會資本,協助青年成長,是次分享會將帶來相關的討論和借鑑,歡迎各界人士到場了解和支持。

【社創新城寨 @社區 x 學校 x 青年 分享會】

日期|2022年11月15日 星期二

時間|上午十時半至下午十二時半

地點|土瓜灣道86號順聯工業大廈3樓B室

費用|全免

對象|教育界工作者及相關人士



報名連結|https://www.surveycake.com/s/dKwnz

了解更多|shorturl.at/fpETU

