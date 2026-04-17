《駐京專電》發改委：「十五五」加快推進109項重大工程項目實施

國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹「十五五」時期推動經濟社會高質量發展有關情況。國家發改委副主任王昌林在會上表示，將深入實施「十五五」規劃綱要，推動國家級專項規劃出台，加快推進109項重大工程項目實施，不斷鞏固拓展經濟穩中向好的態勢。



*鞏固提升礦業、冶金等產業競爭力，提升產業鏈自主可控水平*



他表示，「十五五」規劃綱要提出了很多開創性、引領性的創新舉措。下一步，要重點把握4個突出。第一，更加突出夯實實體經濟根基，培育發展新質生產力，一方面要鞏固提升礦業、冶金、化工、輕工、紡織、機械、船舶、建築等產業競爭力，提升產業鏈自主可控水平，穩住實體經濟基本盤。另一方面要立足實體經濟，加強原始創新和核心技術攻關，提高體系化創新能力。第二，更加突出建設強大國內市場，加快構建新發展格局。第三，更加突出解決人民群眾急難愁盼問題，著力保障和改善民生。第四，更加突出統籌發展和安全，增強經濟和社會韌性，要確保糧食、能源這兩個飯碗牢牢端在自己手中。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》