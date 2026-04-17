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17/04/2026 11:32

《駐京專電》發改委：正牽頭編制交通運輸體系發展「十五五」規劃

　　國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷表示，當前，國家發改委和交通運輸部正在牽頭編制《現代綜合交通運輸體系發展「十五五」規劃》，系統謀劃「十五五」時期相關目標任務和工程項目。

*推進跨區域流域大通道建設，完善跨江跨海跨灣通道布局*

　　她表示，「十五五」時期，完善現代化綜合交通運輸體系將著力推進以下工作。一是推進補網強鏈提質。推進跨區域跨流域大通道建設，高質量建設沿海沿邊沿江、出疆入藏、西部陸海新通道等戰略骨幹通道，完善跨江跨海跨灣通道布局，建設國際性、全國性綜合交通樞紐城市，提高網絡覆蓋廣度、通達深度和國際聯通水平。

　　二是優化交通運輸結構。盤活用好線路、場站等存量設施資源，提高增量設施建設綜合效益，全面實施現代養護工程。補齊城鄉交通運輸短板，提升區域互聯互通水平。優化便捷客運服務供給，加強無障礙設施建設，推進交通物流降本提質增效。

*打造「出行即出遊」旅遊消費新模式，發展通道經濟等*

　　三是著力提升安全韌性。加強重點領域安全能力建設，提高設施設備本質安全水平和預警監測、應急救援能力，確保重大工程建設安全，健全多元化、韌性強的國際運輸通道體系。

　　四是深化集成融合發展。優化客貨集疏運體系，推動交通與能源、水利、信息、低空等跨領域協同融合，打造「出行即出遊」旅遊消費新模式，發展通道經濟、樞紐經濟和現代航運服務業。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

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