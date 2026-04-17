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17/04/2026 12:15

《駐京專電》回應無人機飛行活動審批難，發改委：研究推廣部分地方「掃碼飛」

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 發改委回應無人機飛行審批難，研究推廣「掃碼飛」
▷ 發改委將提高飛行計劃審批效率
▷ 各地將出台低空安全管理規定

　　國家發改委低空經濟發展司司長鄭劍在國新辦發布會上表示，發改委近期注意到社會輿論反映存在無人機飛行活動審批難的問題，正在會同有關部門，研究推廣部分地方「掃碼飛」等好經驗好做法，提高飛行計劃審批效率。「我們相信，今後大家一定會飛得更安全、更便捷。」

*各地將就低空安全管理陸續出台管理規定*

　　鄭劍表示，要將低空經濟作為新興支柱產業進行打造，在未來發展中，將重點做好以下五個方面的工作。首先是以安全為「前提」。目前，各地也在結合自身實際和需求，陸續出台一些管理規定，細化明確低空安全管理的具體規範。

　　二是以產業為「支撐」，將把鞏固提升產業發展優勢作為發展導向，加大大載重固定翼無人機、長航時垂直起降航空器等新型航空器的研製，形成低空關鍵裝備譜系，帶動上下游配套產業，因地制宜打造綜合性集群發展高地。　

　　三是以場景為「牽引」。一方面，堅持「三先三後」原則，就是先載貨後載人、先隔離後融合、先遠郊後城區，在嚴控風險、確保安全的前提下，支持具備條件的地區優先推廣成熟場景，培育壯大有潛力的新場景。另一方面，科學謀劃布局低空航路網，推動建設低空智能網聯系統，讓更多惠及千家萬戶、賦能千行百業的場景能夠安全高效落地。

　　四是以創新為「動力」。自主可控、安全可靠是低空經濟科技創新的重點，將深化基礎理論研究，推動以優勢企業為核心，強化企業、高校、科研院所等協同攻關，支持有能力的民營企業牽頭承擔重大科技攻關任務。

　　五是以合作為「路徑」。積極參與全球低空經濟治理，完善對外合作機制，支持海外相關優勢企業在中國開展戰略投資或落地配套產業，支持國內企業進一步拓展海外市場，推廣低空產品服務，為有關國家提供低空經濟的中國方案。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

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