《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|3219.91
|寒武紀
|(688256)
|1564.88
|工業富聯
|(601138)
|1511.98
|長江電力
|(600900)
|1288.28
|紫金礦業
|(601899)
|1277.26
|藥明康德
|(603259)
|1255.25
|源杰科技
|(688498)
|1192.50
|兆易創新
|(603986)
|1157.09
|亨通光電
|(600487)
|1142.69
|海光信息
|(688041)
|1130.98
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6614.49
|寧德時代
|(300750)
|5699.20
|新易盛
|(300502)
|4041.51
|陽光電源
|(300274)
|3154.26
|天孚通信
|(300394)
|2939.35
|勝宏科技
|(300476)
|2765.63
|東山精密
|(002384)
|2209.01
|立訊精密
|(002475)
|1560.13
|中鎢高新
|(000657)
|1559.46
|北方華創
|(002371)
|1478.45
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票