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17/04/2026 08:55

【中東戰火】王毅晤意大利副總理塔亞尼，稱當務之急是推動美伊重回談判

　　4月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見意大利副總理兼外長塔亞尼，雙方就當前中東局勢交換了意見。

　　王毅強調，中方一貫主張通過對話協商政治解決國際爭端，反對使用武力。美國和以色列對伊朗的戰爭本不應發生，戰事延宕已對國際能源安全和霍爾木茲海峽航道安全造成嚴重影響，當務之急是推動美伊重回談判，尋求政治解決。中方始終秉承客觀公正立場，一直積極致力於促和止戰，支持巴基斯坦積極斡旋，願同各方保持溝通，繼續為此發揮建設性作用。

　　王毅還表示，中方願同意方落實兩國領導人重要共識，保持高層及各級別交往勢頭，增進了解、加強互信、促進合作，推動中意關係保持健康穩定發展勢頭。中方願同意方加強在國際和多邊事務中的溝通協調，彰顯中意全面戰略夥伴關係的時代價值。

*塔亞尼：願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平*

　　塔亞尼表示，意方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方共同努力，密切交流對話，拓展互惠合作，推動加強意中全面戰略夥伴關係的行動計劃落地見效。當前國際形勢複雜多變，意方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，贊同習近平主席為推動解決國際和地區熱點問題提出的主張倡議，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。
《經濟通通訊社17日專訊》

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