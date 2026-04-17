【ＡＩ】抖音否認前DeepSeek研究員以年薪近億元加入字節

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據《晚點LatePost》報道，前DeepSeek研究員郭達雅已加入字節跳動旗下負責大模型研發的組織Seed，並為AI智能體(Agent)方向負責人之一，職級為L8。報道援引知情人士說法指，郭達雅的薪酬組合由現金、字節期權及旗下AI助手「豆包」的激勵股份（豆包股）三部分構成，若豆包股價格持續上漲，四年後豆包股歸屬完畢，郭達雅加盟字節的總收益或高達數億元，平均每年的收益近億元。



據悉，阿里、騰訊、字節都先後接觸了郭達雅，阿里甚至給出了Post-train（後訓練）負責人的職位，但郭達雅最終選擇字節，主因是研究方向更為契合。郭達雅是代碼智能(Code Intelligence)與大模型推理方向的頂尖人才，2023年於中山大學取得博士學位後加入DeepSeek，並深度參與了代碼與推理方向的研究。



*抖音副總裁：Seed團隊技術人員採用統一薪資架構*



針對上述報道，抖音集團副總裁李亮昨晚在社交平台發文回應稱，相關報道不實。李亮表示，字節跳動對所有Seed團隊技術人員採用統一薪資架構，包括現金、字節期權和豆包期權，期權是四年期全部歸屬，沒有「需要滿足一定條件才能拿全」的情況，近期更沒有招聘到近億元年薪的員工。



不過，李亮補充稱，Seed員工的字節和豆包期權，未來收益根據期權價格有波動，假如業務發展的很好，不排除有些Seed技術人員四年後收益會達到數億元。

《經濟通通訊社17日專訊》