  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

17/04/2026 10:32

《神州債市》今年以來券商發債規模達6525.4億元，同比增超90%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 券商年內發債6525.4億元，同比增91.51%
▷ 華林、南京證券各獲批30億元公司債及次級債
▷ 中信證券發債568億元居首，國泰海通等規模逾400億

　　據《證券時報》報道，多家券商近日相繼獲批發行債券，4月15日晚間，華林證券(深:002945)公告稱，獲批向專業投資者公開發行面值總額不超過30億元（人民幣．下同）的公司債；南京證券(滬:601990)同日也披露，獲批向專業投資者公開發行面值總額不超過30億元的次級債、面值餘額不超過90億元的短期公司債。

　　報道引述同花順iFinD數據指出，今年以來，券商資本補充節奏顯著加快，截至4月16日（按發行起始日計），年內券商發債規模合計達6525.4億元，同比增長91.51%。從品種細分看，券商年內已發行172隻證券公司債，發行規模合計為4373.8億元；已發行39隻證券公司次級債，合計規模為902.6億元；發行74隻證券公司短期融資券，合計規模為1249億元。與去年同期相比，證券公司次級債發行規模增幅最大，同比增長198.01%。

*頭部券商發債最為踴躍，中信證券暫居首位*

　　從單家券商的發債規模來看，綜合實力雄厚的頭部券商在發債方面更為踴躍。今年以來，中信證券(06030)(滬:600030)以568億元的發債規模暫居行業首位；隨後是國泰海通(02611)(滬:601211)，已發債437億元；中信建投(06066)(滬:601066)、中國銀河(06881)(滬:601881)、華泰證券(06886)(滬:601688)發債規模分別為405億元、400億元及390億元。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

23/04/2026 16:45

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區