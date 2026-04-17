《打擊貪腐》國家中醫藥管理局原局長于文明涉受賄被提起公訴

最高人民檢察院官網今日發布消息稱，國家中醫藥管理局原局長于文明涉嫌受賄一案，由國家監委調查終結，移送檢方審查起訴。最高檢以涉嫌受賄罪對于文明作出逮捕決定，並指定由天津市檢察院第一分院審查起訴。近日，天津檢察院第一分院已向天津一中院提起公訴。至此，2026年已有18名落馬中管幹部被公訴。



檢方指控稱，于文明利用擔任國家中醫藥管理局副局長職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。值得注意的是，于文明未被指控在國家中醫藥管理局局長任上受賄。



*曾利用藥品註冊審批謀利*



公開資料顯示，于文明於2004年4月任國家中醫藥管理局副局長，2018年6月升任局長，2023年7月到齡退休。2025年6月22日，中紀委國家監委通報，于文明涉嚴重職務違法受查，成為中醫藥領域落馬的最高級別官員，也是繼國家藥監局原副局長陳時飛後又一名被查的醫藥領域高官。同年12月，于文明被沒收違法所得並移送審查起訴。當時官方通報指其違規收受禮品、禮金，利用職務上的影響為親屬經營活動謀利；大搞隱性腐敗，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在藥品註冊審批、產品註冊證書延期等方面謀利，並非法收受巨額財物。

《經濟通通訊社17日專訊》