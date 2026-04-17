【ＡＩ】智元機器人：目標2027年實現100億營收，2030年突破千億

據《IT之家》報道，在今日舉辦的APC2026智元合作夥伴大會上，智元創始人、董事長兼CEO鄧泰華發布智元358宏圖計劃，推動具身生產力落地。他表示，2025年是智元成立的第三年，公司營收已經突破10.5億元（人民幣．下同），計劃於2027年（智元成立第五年）實現100億元營收，並開啟第二曲線；到2030年（智元成立第八年），公司目標實現1000億+營收，達到生產力推廣的1-N階段，並迎來第三曲線。



*彭志輝：智元能夠自己造血，不缺錢*



《新浪科技》則引述智元聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝指出，「2025年公司營收已經突破10.5億元，今年可能也會再有幾倍的增長，我們現在商業化節奏非常快，能夠自己造血，坦白來說目前公司不缺錢」。



彭志輝並稱，目前智元整體的運營節奏、發展規劃都做得非常好，知道自己該往那個方向走。「智元也會把旗下一些非常重點的業務部門拆出去做融資，很短時間內估值也超過了30億美元，增速比智元起步時候還要快」。



*遠征三代目標出貨量破萬*



另外，在產品方面，鄧泰華透露，今年智元將推出四個系列的新產品。其中，全尺寸人形機器人遠征系列將進入第三代，並預計單品出貨量突破萬台。目前遠征系列已出貨超2000台，今年二季度的產能已被預訂完，第三季度的產能預定也已經開啟。

《經濟通通訊社17日專訊》