賽力斯入股寶馬奔馳超充合資公司，問界車主享專屬充電權益

寶馬與奔馳在華成立的超充合資公司「逸安啟」今日宣布，賽力斯(09927)(滬:601127)作為新的投資方加入公司，與現有股東方持股比例相等，三家股東將各自持有該合資公司33.3%的股份。



據悉，通過此次股權投資，賽力斯旗下品牌問界將支持逸安啟豪華超充基礎設施建設。逸安啟充電網絡面向所有電動汽車用戶開放，同時寶馬、問界及奔馳車主還可享受預約充電、功率優先分配等專屬權益。

《經濟通通訊社17日專訊》