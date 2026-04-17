《中國監管》中證監：去年查辦19宗操縱市場獲利超億元案、97宗財務造假案

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中國證監會今日發布2025年執法情況綜述，全年查辦違法違規案件701宗。從案發領域看，信息披露違法案件200宗，中介機構違法案件77宗，內幕交易案件218宗，操縱市場案件85宗，私募基金違法案件26宗，從業人員違法違規案件51宗。從懲處力度看，全年作出處罰決定661份，同比增長11.66%；罰沒金額154.74億元（人民幣．下同），同比增長0.86%；處罰責任主體1506人/家次，同比增長13.49%；市場禁入142人，同比增長20.34%。向公安機關移送涉嫌證券期貨犯罪案件線索172宗，與去年基本持平，涉及違法主體500餘人。



中證監指出，操縱市場行為嚴重擾亂市場公平公正交易秩序，損害投資者權益，非法牟取暴利。2025年，根據市場形勢變化及違法行為演變，不斷優化線索篩查發現機制，嚴查重罰惡性操縱案件，查辦操縱市場獲利超億元案件19宗。其中，對余某控制大量帳戶連續買賣、對倒交易的操縱市場行為罰沒10億餘元；對何某某「封漲停」式操縱行為罰沒2.84億元；對彭某某開發使用程序化交易工具，通過連續買賣、虛假申報撤單的操縱行為罰沒4億元。



*16家上市公司因嚴重造假而退市*



另外，上市公司欺詐造假是侵蝕資本市場根基的「毒瘤」，嚴重危害市場生態，始終是執法的重中之重。2025年，開展打擊上市公司財務造假專項行動。全年查辦財務造假案件97宗，處罰65家上市公司、392名責任人，合計罰款30億元。其中，對東方通再融資造假，罰款2.73億元；對高鴻股份開展無商業實質的「空轉」「走單」造假行為，罰款1.69億元。同時，堅持「退市不免責」，全年查處43家退市公司違法違規行為，對31家公司合計罰款15億元；16家上市公司因嚴重造假而退市。對已退市公司元成股份財務造假等違法行為，罰款7900餘萬元。

《經濟通通訊社17日專訊》