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AH股新聞

17/04/2026 17:59

《中國監管》中證監：打擊編排股市「小作文」等惡性違法，去年處罰65家上市公司

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監2025年查辦701宗案件，重點打擊虛假信息
▷ 處罰66家中介機構共罰沒6.02億元，永拓所被永久禁業
▷ 查處19宗編造傳播股市「小作文」案件，金某某被罰沒8300萬元

　　中國證監會今日發布2025年執法情況綜述，全年查辦違法違規案件701宗。

　　中證監表示，資本市場具有很強的信息敏感性，虛假信息擾亂信息傳播秩序，影響市場穩定運行，打擊編造傳播虛假信息一直是執法的重點。2025年，嚴厲打擊編排股市「小作文」等惡性違法，查處相關案件19宗。其中，對「網絡大V」金某某「搶帽子」操縱32隻股票的違法行為，罰沒8300餘萬元（人民幣．下同）並市場禁入；及時處置某「財經大V」利用AI編造資本市場虛假信息、自媒體帳號炒作上市公司和金融機構不實信息等違法行為。

*對66家中介機構共罰沒6.02億元*

　　中證監又指，部分中介機構審計、盡職調查「走過場」，個別機構甚至「同流合污」配合造假，嚴重背離獨立、客觀、專業立場。2025年，堅持嚴監嚴管，對66家各類中介機構作出行政處罰，共計罰沒6.02億元，對嚴重違法的，堅決暫停或禁止從事證券服務業務，督促「各司其職、各盡其責」。對配合造假的審計機構永拓所永久禁業，簽字會計師終身市場禁入，並合計罰沒7500餘萬元；對保薦機構一創投行、獨立財務顧問東海證券、律所競天公誠等機構未勤勉盡責行為依法給予嚴懲。

　　中證監稱，下一步，將緊扣防風險、強監管、促高質量發展工作主線，依法從嚴打擊違法違規行為，著力提升監管執法能力和水平，切實維護投資者合法權益，以高質量執法護航資本市場高質量發展。
《經濟通通訊社17日專訊》

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