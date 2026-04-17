《中國監管》中證監：打擊編排股市「小作文」等惡性違法，去年處罰65家上市公司

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中國證監會今日發布2025年執法情況綜述，全年查辦違法違規案件701宗。



中證監表示，資本市場具有很強的信息敏感性，虛假信息擾亂信息傳播秩序，影響市場穩定運行，打擊編造傳播虛假信息一直是執法的重點。2025年，嚴厲打擊編排股市「小作文」等惡性違法，查處相關案件19宗。其中，對「網絡大V」金某某「搶帽子」操縱32隻股票的違法行為，罰沒8300餘萬元（人民幣．下同）並市場禁入；及時處置某「財經大V」利用AI編造資本市場虛假信息、自媒體帳號炒作上市公司和金融機構不實信息等違法行為。



*對66家中介機構共罰沒6.02億元*



中證監又指，部分中介機構審計、盡職調查「走過場」，個別機構甚至「同流合污」配合造假，嚴重背離獨立、客觀、專業立場。2025年，堅持嚴監嚴管，對66家各類中介機構作出行政處罰，共計罰沒6.02億元，對嚴重違法的，堅決暫停或禁止從事證券服務業務，督促「各司其職、各盡其責」。對配合造假的審計機構永拓所永久禁業，簽字會計師終身市場禁入，並合計罰沒7500餘萬元；對保薦機構一創投行、獨立財務顧問東海證券、律所競天公誠等機構未勤勉盡責行為依法給予嚴懲。



中證監稱，下一步，將緊扣防風險、強監管、促高質量發展工作主線，依法從嚴打擊違法違規行為，著力提升監管執法能力和水平，切實維護投資者合法權益，以高質量執法護航資本市場高質量發展。

《經濟通通訊社17日專訊》