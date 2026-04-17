《Ａ股行情》滬綜指低開0.3%，茅台上市以來首次業績下滑

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美國總統特朗普表示，美伊有望在這個周末(18日)舉行下一輪直接會談，並強調雙方「非常接近」達成協議。若有需要，不排除把目前的停火安排往後順延。亞洲股市今早表現疲軟，滬深股市個別走，滬綜指低開0.3%，報4043.38點，深成指高開0.07%，創業板指高開0.47%。



值得留意，貴州茅台(滬:600519)上市以來，業績首次出現下滑。該股低開4.3%，報1400元。公司披露的2025年年度報告顯示，去年實現營業收入1688.38億元(人民幣．下同)，同比下降1.21%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為823.20億元，同比下降4.53%。茅台自2001年登陸A股後，長期保持增長。2025年是其上市以來首次出現營收、淨利潤雙雙下滑。



另外，財政部和住房城鄉建設部發布關於開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知。通知指出，2026年中央財政將繼續通過競爭性評審方式，支持不超過15個城市實施城市更新行動，中央財政按區域對實施更新行動城市給予定額補助。其中東部、中部和西部地區每個城市最高補助規模分別不超過8億元、10億元和12億元，資金將根據項目推進情況分年撥付。



人行今日進行5億元7天期逆回購，這是人行連續第三個交易日將逆回購操作降至5億。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨回籠15億元。人行本周共進行30億元逆回購，對沖本周到期的35億元，即人行本周共收水5億元。

《經濟通通訊社17日專訊》